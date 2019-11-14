Crime of the Century pic.twitter.com/HcXOR6gn4r— Carolina Hurricanes (@Canes) November 12, 2019
16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эпичная кража мороженого рассмешила пользователей Сети
Это не инсценировка.
Уморительный инцидент с похищением мороженого случайно попал в прямой эфир телеканала Sky Sports.
Репортер канала вышел в эфир, чтобы сообщить о победе американского хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» над «Оттава Сенаторз» из Канады. Пока журналист делал свою работу, многочисленные фанаты на заднем плане радовались и размахивали флажками.
Один из фанатов отвлекся, рассматривая
Продегустировав десерт, воришка попытался вернуть украденное, но именно в этот момент мужчина обернулся и озадаченно уставился на пустую подставку для мороженого. Похитителю пришлось скрыться.
Ролик с «кражей века» посмотрели в соцсетях уже несколько миллионов пользователей. Некоторые не поверили в то, что такое возможно на самом деле, и назвали кражу инсценировкой.
В итоге оказалось, что вор и жертва действительно знакомы, но кража была настоящей. Парень просто решил подшутить над своим приятелем.
Анна Лысенко