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16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эпичная кража мороженого рассмешила пользователей Сети

Это не инсценировка.

Уморительный инцидент с похищением мороженого случайно попал в прямой эфир телеканала Sky Sports.

Репортер канала вышел в эфир, чтобы сообщить о победе американского хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» над «Оттава Сенаторз» из Канады. Пока журналист делал свою работу, многочисленные фанаты на заднем плане радовались и размахивали флажками.

Один из фанатов отвлекся, рассматривая что-то в телефоне своего друга. Тогда поклонник «Каролина Харрикейнз» воспользовался моментом и утащил вафельный рожок с мороженым прямо у мужчины из руки.

Продегустировав десерт, воришка попытался вернуть украденное, но именно в этот момент мужчина обернулся и озадаченно уставился на пустую подставку для мороженого. Похитителю пришлось скрыться.

Ролик с «кражей века» посмотрели в соцсетях уже несколько миллионов пользователей. Некоторые не поверили в то, что такое возможно на самом деле, и назвали кражу инсценировкой.

В итоге оказалось, что вор и жертва действительно знакомы, но кража была настоящей. Парень просто решил подшутить над своим приятелем.

Анна Лысенко

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