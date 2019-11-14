21:08 (мск), источник: Газета.Ру
Полмиллиона за малыша: как заставить россиян рожать
Эксперты: материнский капитал не спасет от убыли населения.
Власти недавно порадовали россиян, собирающихся в ближайшее время завести второго ребенка, индексацией материнского капитала. Размер помощи семьям от государства увеличится в 2020 году с 453 026 тыс. рублей до 466 617 тыс. рублей.
При этом вырастут суммы выплат не только на уровне федерации, но и в регионах. Сейчас примерно в 70 субъектах действуют свои программы поддержки семей — это так называемый региональный маткапитал. Его выплачивают из региональных бюджетов.
Также, как и на федеральном уровне, на дополнительную поддержку имеют право семьи, в которых рождается второй, или третий по счету ребенок (зависит от законов субъекта — «Газета.Ru»), или последующие дети.
В некоторых регионах пошли еще дальше и разрешили использовать маткапитал на приобретение автомобиля. На федеральном уровне такие новации пока что только обсуждаются.
В региональных законах прописаны и другие целевые траты выделенных средств.
Например, в Ростовской области за счет регионального маткапитала возможна компенсация расходов, связанных с газификацией домовладения, подключением к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, устройством бытовых колодцев и скважин.
Судя по заявлениям субъектов, региональный маткапитал вырастет в следующем году достаточно существенно.
Так, для семей
Но даже не в очень богатых регионах готовы тратить большие суммы.
Для семей, имеющих трех и более детей, в Брянской области материнский капитал, например, возрастет в следующем году со 100 тыс. рублей до 200 тысяч. Размер выплаты при рождении двойни составит 400 тыс. рублей, а тройни — так и вовсе 1,2 млн рублей.
В Воронежской области в следующем году также увеличили размер регионального материнского капитала: за второго ребенка родители получат 200 тысяч рублей, за третьего и последующих — по 150 тысяч. В Якутии в программе также прописана возможность выдавать материнский капитал при появлении на свет второго ребенка — 135 907 рублей.
Гораздо более скромные выплаты предусмотрены в Тверской области. Региональный маткапитал здесь составляет всего 63 084 рублей. На него также имеют право семьи при рождении или усыновлении третьего ребенка.
«Региональные программы материнского капитала появились еще в 2011 году и к 2015 году распространились практически по всем субъектам. Средняя сумма такой выплаты по стране — 50−150 тысяч рублей», — говорит Павел Сигал, первый
Так, за
Например, в Брянской области в январе — сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рождаемость упала на 9,9% — с 8 349 человек до 7 519, в Воронежской области — с 16 227 человек до 14 831 (-8,6%), в Нижегородской области — с 24 075 человек до 21 800 (-9,4%).
Рождаемость, по данным статистики, незначительно растет только в трех российских субъектах — Ингушетии, Москве и
«Материнский капитал, как на федеральном, так и на региональном уровне, — это одна из попыток стимулировать рождаемость деньгами, искренняя попытка, но пока не успешная», — говорит аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.
Сейчас акценты в демографической политике немного смещены на помощь семьям, которые уже завели детей, рассуждает в свою очередь директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. «Это правильно и нужно делать, однако проблема так не решается с рождаемостью.
Последние три года естественная убыль населения увеличивается с пугающей быстротой. В этом году она составит не менее 200 тысяч по итогам года. Переломить тенденцию просто выплатой материнского капитала — на федеральном или региональном уровнях — невозможно.
Люди принимают решение заводить или нет ребенка, исходя из текущего состояния своих доходов и общего уровня жизни, а не рассчитывая на помощь при рождении последующих детей, — поясняет эксперт.
Однако нынешняя демографическая политика не решает эти задачи, резюмирует он.