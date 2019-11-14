Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Базовый прогноз погоды в «Газпроме» на первый квартал будущего года — ниже фактической погоды в январе-марте 2019 года. «Погода в январе-марте 2020 года, по прогнозам, будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой», — пишет компания в релизе по итогам заседания правления, посвященного рассмотрению готовности объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период прохождения пиковых нагрузок в конце 2019 — начале 2020 года.
Миллер в четверг рассказал журналистам об упомянутом заседании правления. «Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы.
И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это «в среднем по больнице». А по факту погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо — «русская зима» в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго.
Впору было всем одеваться в тулупы. «Розовая» зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после «темно-синего» лета. Что касается подготовки производственных мощностей в «Газпроме», проведена масштабная работа. Мы к зиме готовы, и к пиковым нагрузкам тоже", — сказал Миллер.
Тут глава «Газпрома» поспорил с научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом, который в начале ноября увидел будущую зиму именно в таком цвете: «В целом да, зима ожидается нехолодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом».
Источник в «Газпроме» пояснил «Интерфаксу», что в четвертом квартале в компании в среднем по зоне работы ЕСГ ожидают температуру теплее прошлогодних значений, а вот в январе — марте — холоднее. Февральские морозы в России, по прогнозам «Газпрома», должны быть на 2,7 градуса суровее, чем годом ранее. При этом все равно прогноз на первый квартал оказывается не выше многолетней климатической нормы.
В релизе «Газпрома» также отмечается, что компания провела все необходимые мероприятия, включая 11 запланированных комплексов планово-профилактических и ремонтных работ. В частности, в ходе подготовки добычных объектов «Газпром» в январе-сентябре завершил планово-предупредительные работы на 89 установках комплексной (УКПГ) и предварительной подготовки газа. Кроме того, на Уренгойском месторождении до конца года планируется закончить расширение УКПГ-22 второго участка ачимовских залежей и ввести в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию (ДКС) на Песцовой площади, на Бованенковском — ввести вторую очередь ДКС на газовом промысле № 3.
За девять месяцев 2019 года выполнен капитальный ремонт 582 км линейной части магистральных газопроводов и 24 ниток подводных переходов.
Высокий уровень надежности поставок в значительной степени зависит от работы подземных хранилищ газа (ПХГ). Компания повысила потенциальную максимальную суточную производительность российских ПХГ до нового рекордного уровня в истории отечественной газовой отрасли — 843,3 млн куб. м. По сравнению с сезоном отбора 2018/2019 года показатель увеличен на 30,8 млн куб. м (3,8%).