Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признал вину Мужчина не был судим ранее, однако стоял на учете у врача психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
1630 лет назад пала Берлинская стена
21:26 (мск), источник: Интерфакс

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что грядущая зима будет мягкой и «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

Базовый прогноз погоды в «Газпроме» на первый квартал будущего года — ниже фактической погоды в январе-марте 2019 года. «Погода в январе-марте 2020 года, по прогнозам, будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой», — пишет компания в релизе по итогам заседания правления, посвященного рассмотрению готовности объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период прохождения пиковых нагрузок в конце 2019 — начале 2020 года.

Миллер в четверг рассказал журналистам об упомянутом заседании правления. «Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы.

И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это «в среднем по больнице». А по факту погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо — «русская зима» в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго.
Читайте также
В Гидрометцентре рассказали о шести временах года

Впору было всем одеваться в тулупы. «Розовая» зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после «темно-синего» лета. Что касается подготовки производственных мощностей в «Газпроме», проведена масштабная работа. Мы к зиме готовы, и к пиковым нагрузкам тоже", — сказал Миллер.

Тут глава «Газпрома» поспорил с научным руководителем Гидрометцентра России Романом Вильфандом, который в начале ноября увидел будущую зиму именно в таком цвете: «В целом да, зима ожидается нехолодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом».


Нажмите,
чтобы включить звук

Источник в «Газпроме» пояснил «Интерфаксу», что в четвертом квартале в компании в среднем по зоне работы ЕСГ ожидают температуру теплее прошлогодних значений, а вот в январе — марте — холоднее. Февральские морозы в России, по прогнозам «Газпрома», должны быть на 2,7 градуса суровее, чем годом ранее. При этом все равно прогноз на первый квартал оказывается не выше многолетней климатической нормы.

Прогноз погоды "Газпрома" в зоне ЕСГ, в градусах Цельсия


ноябрьдекабрьянварьфевральмарт
прогноз 2019/2020-1,5-7-10,5-9,1-2,7
факт 2018/2019
-3-8,2-9,7-6,4-0,1
климатическая норма-2,1-7,5-11-9,8-3,7
Новость
10 лучших пуховиков, которые согреют вас в любую погоду

В релизе «Газпрома» также отмечается, что компания провела все необходимые мероприятия, включая 11 запланированных комплексов планово-профилактических и ремонтных работ. В частности, в ходе подготовки добычных объектов «Газпром» в январе-сентябре завершил планово-предупредительные работы на 89 установках комплексной (УКПГ) и предварительной подготовки газа. Кроме того, на Уренгойском месторождении до конца года планируется закончить расширение УКПГ-22 второго участка ачимовских залежей и ввести в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию (ДКС) на Песцовой площади, на Бованенковском — ввести вторую очередь ДКС на газовом промысле № 3.

За девять месяцев 2019 года выполнен капитальный ремонт 582 км линейной части магистральных газопроводов и 24 ниток подводных переходов.

Высокий уровень надежности поставок в значительной степени зависит от работы подземных хранилищ газа (ПХГ). Компания повысила потенциальную максимальную суточную производительность российских ПХГ до нового рекордного уровня в истории отечественной газовой отрасли — 843,3 млн куб. м. По сравнению с сезоном отбора 2018/2019 года показатель увеличен на 30,8 млн куб. м (3,8%).

Во время загрузки произошла ошибка.
По делу о стрельбе в Благовещенске задержан директор ЧОПа
Полмиллиона за малыша: как заставить россиян рожать
Великий князь Романов попал в ДТП в Петербурге
СМИ узнали о миллионных зарплатах в региональной энергокомпании
Сбербанк рассказал подробности новой схемы хищения денег с карт
Эрдоган ответил на требование США по С-400
Рыбак из США чуть не стал жертвой гигантской рыбы (фото)
Здоровье
Девушка легла спать с головной болью и не проснулась Жительница английского города Гейтсхед, графство Тайн-энд-Уир, скончалась во сне от менингита. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Горячие темы на Авто
Мои особенности (плохие, но естественные) 123
Всего три года 88
Просто рассказ --ночной ---(страшный ) 82
"Копеечка", "Пятёрочка", "Магнит", ..."Десяточка", которая в г.Куртамыш, Курганской обл. ну и причие магазины. 78
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Опасно ли рожать после 35 лет: ответ Несмотря на все сложности зрелого материнства, у решения родить первенца в 35+ есть и свои преимущества
Леди
Линдси Лохан стала копией Натальи Подольской Американская актриса на новом фото удивительно похожа на жену Владимира Преснякова.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь