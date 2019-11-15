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14 ноября, источник: РИА Новости

Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов «по этическим основаниям» сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.

Источник: РИА Новости

Ранее представитель регионального управления МВД сообщал РИА Новости, что полиция проверит видео с участием псковского чиновника, на котором он оскорбляет полицейских, остановивших автомобиль для проверки. Чиновник находился в автомобиле в качестве пассажира. По данным местных СМИ, полицейские предложили водителю автомобиля пройти медосвидетельствование, после этого чиновник ответил им нецензурными оскорблениями, заявив, что «человек выпил четыре стопки виски» за победу муниципалитета в грантовом районном конкурсе.

Местные СМИ сообщали, что глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов признал, что является «героем» ролика, и назвал свой поступок «импульсивной реакцией».

«Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия руководителя муниципального образования», — говорится в сообщении властей региона.

Я искренне сожалею о произошедшем. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района. По этическим основаниям, считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.
Дмитрий Сопотов

Он добавил, что проинформировал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о принятом решении.

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