Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия

Ранее представитель регионального управления МВД сообщал РИА Новости, что полиция проверит видео с участием псковского чиновника, на котором он оскорбляет полицейских, остановивших автомобиль для проверки. Чиновник находился в автомобиле в качестве пассажира. По данным местных СМИ, полицейские предложили водителю автомобиля пройти медосвидетельствование, после этого чиновник ответил им нецензурными оскорблениями, заявив, что «человек выпил четыре стопки виски» за победу муниципалитета в грантовом районном конкурсе.
Местные СМИ сообщали, что глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов признал, что является «героем» ролика, и назвал свой поступок «импульсивной реакцией».
«Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия руководителя муниципального образования», — говорится в сообщении властей региона.
Я искренне сожалею о произошедшем. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района. По этическим основаниям, считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.
Он добавил, что проинформировал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о принятом решении.