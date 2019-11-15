01:47 (мск), источник: Lenta.Ru
«Ну, погоди!» перезапустят
«Союзмультфильм» снимет новые серии мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила глава киностудии Юлиана Слащева на
Отмечается, что «Союзмультфильм» создаст 26 новых серий в честь 50-летия своих героев. Также Слащева рассказала, что первый эпизод выйдет в начале лета 2020 года.
В июне этого года советский мультфильм «Ну, погоди!» стал самым популярным среди россиян.
Позже художник Владимир Тарасов признался, что прототипом для персонажа Зайца послужила актриса Клара Румянова, которая его озвучивала.