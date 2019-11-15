Пилот Дамир Юсупов рассказал, почему не называет свое имя пассажирам

Так, например, после знаменитой посадки самолета на кукурузное поле в Подмосковье, Юсупов не оглашал, как его зовут во время приветствия пассажиров. Спустя некоторое время он решил это сделать, и когда через несколько минут полета самолет попал в зону турбулентности, пассажиры заволновались. Об этом капитан рассказал телеканалу «КТВ-Луч».
После этого Юсупов принял решение не представляться.
Отметим, среди пассажиров авиакомпании уже ходит байка о том, что если пилот не говорит, как его зовут, значит это «тот самый летчик».
Напомним, командир экипажа вернулся к полетам через месяц после легендарной посадки Airbus А321 на кукурузное поле 15 августа. Владимир Путин присвоил летчикам звания Героев России, членов экипажа удостоил орденами мужества. Фраза одного из бортпроводников стала крылатой и украсила мерч авиакомпании. Ее даже предложили увековечить в Екатеринбурге, но дальше слов дело не пошло. О «чуде над Раменским» снимает фильм съемочная группа «Первого канала».