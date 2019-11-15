Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
10:14 (мск), источник: Российская газета

Пилот Дамир Юсупов рассказал, почему не называет свое имя пассажирам

Герой России, командир экипажа «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов решил отказаться от оглашения пассажирам своего имени перед полетами. По его мнению, это приводит к лишнему волнению на борту.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Так, например, после знаменитой посадки самолета на кукурузное поле в Подмосковье, Юсупов не оглашал, как его зовут во время приветствия пассажиров. Спустя некоторое время он решил это сделать, и когда через несколько минут полета самолет попал в зону турбулентности, пассажиры заволновались. Об этом капитан рассказал телеканалу «КТВ-Луч».

После этого Юсупов принял решение не представляться.

Отметим, среди пассажиров авиакомпании уже ходит байка о том, что если пилот не говорит, как его зовут, значит это «тот самый летчик».

Напомним, командир экипажа вернулся к полетам через месяц после легендарной посадки Airbus А321 на кукурузное поле 15 августа. Владимир Путин присвоил летчикам звания Героев России, членов экипажа удостоил орденами мужества. Фраза одного из бортпроводников стала крылатой и украсила мерч авиакомпании. Ее даже предложили увековечить в Екатеринбурге, но дальше слов дело не пошло. О «чуде над Раменским» снимает фильм съемочная группа «Первого канала».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Следите за развитием темы Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье
 Россияне оценили отечественные продукты
Банк России отозвал лицензию у "Кредитинвеста"
О Зеленском и С-400: что говорил Путин по итогам саммита БРИКС
Полмиллиона за малыша: как заставить россиян рожать
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с РФ
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
Владелец «Рольфа» решил продать бизнес
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Зампостпреда России при ООН призвал США вернуть нефть
Здоровье
Девушка легла спать с головной болью и не проснулась Жительница английского города Гейтсхед, графство Тайн-энд-Уир, скончалась во сне от менингита. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Горячие темы на Авто
Мои особенности (плохие, но естественные) 126
"Копеечка", "Пятёрочка", "Магнит", ..."Десяточка", которая в г.Куртамыш, Курганской обл. ну и причие магазины. 93
Просто рассказ --ночной ---(страшный ) 84
Всего три года 88
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Опасно ли рожать после 35 лет: ответ Несмотря на все сложности зрелого материнства, у решения родить первенца в 35+ есть и свои преимущества
Леди
Что нам известно о дебютантках бала журнала Tatler Это светское (и очень гламурное) событие, куда приглашают наследниц влиятельных российских семей.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь