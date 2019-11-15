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14:28 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые нашли самое мертвое место на Земле

Чрезвычайно суровые условия в водоемах вокруг самого низкого вулкана на Земле не дают существовать ни одной форме жизни.

Источник: Reuters

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Ученые нашли на Земле место, где полностью отсутствует биологическая жизнь из-за суровости природных условий. Эта территория находится на северо-востоке Эфиопии вблизи вулкана Даллол, сообщило издание Live Science со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

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«Различные формы жизни на нашей планете приспособились к выживанию в предельно суровых условиях. Жизнь существует и в сверхгорячих, и в суперкислотных и сверхсоленых средах. Однако мы обнаружили, что земная жизнь исчезает, когда все эти три перечисленных фактора сходятся вместе», — прокомментировала Пюрификасьон Лопес-Гарсия, один из авторов исследования.

Постоянное наличие высокой температуры, кислотность и большая концентрация солей магния — предельно сложные для жизни условия. Последние особенно опасны для биологических организмов, так как могут разрушать мембранные оболочки клеток, вызывая их моментальную смерть.


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Именно это, по словам Лопес-Гарсия, произошло в ряде гидротермальных водоемов, которые окружают необычный эфиопский вулкан Даллол. Это самый низкий вулкан на планете — он располагается на 48 метров ниже уровня моря. Исследователи взяли из этих водоемов пробы и проанализировали их, чтобы выяснить, есть ли там биологические организмы. Как оказалось, их там вообще нет.

Мы не обнаружили ни одной макромолекулы ДНК или ее фрагментов. Среда водоемов вокруг вулкана Даллол полностью лишена какой-либо жизни.
Лопес-Гарсия

Однако если какая-то из трех упомянутых сред становится менее агрессивной, то в подобных водоемах сразу же появляются живые организмы. В первую очередь это археи — одноклеточные организмы, у которых нет ядра или мембранных органелл. При этом Лопес-Гарсия отметила, что исследователей удивило то разнообразие архей, которое содержали менее экстремальные по своим химическим и физическим характеристикам водоемы вблизи вулкана Даллол.

Мертвая вода

Работа ученых важна не только с точки зрения поисков самого непригодного для жизни участка поверхности планеты. Они также могут быть интересны для специалистов, которые ищут инопланетную жизнь. Согласно общепринятому подходу, если на каком-то небесном теле ученые нашли следы воды, то можно предполагать, что на нем существует или существовала жизнь.

Это не так. Идея, согласно которой любая планета с жидкой водой на поверхности пригодна для жизни, ошибочна и наши исследования это наглядно показали.
Лопес-Гарсия

По ее словам, полностью лишенные жизни водоемы у вулкана Даллол в Эфиопии говорят о том, что существует «мертвая» вода, где известная нам биологическая жизнь невозможна.

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