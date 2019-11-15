14:28 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые нашли самое мертвое место на Земле
Чрезвычайно суровые условия в водоемах вокруг самого низкого вулкана на Земле не дают существовать ни одной форме жизни.
ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Ученые нашли на Земле место, где полностью отсутствует биологическая жизнь
«Различные формы жизни на нашей планете приспособились к выживанию в предельно суровых условиях. Жизнь существует и в сверхгорячих, и в суперкислотных и сверхсоленых средах. Однако мы обнаружили, что земная жизнь исчезает, когда все эти три перечисленных фактора сходятся вместе», — прокомментировала Пюрификасьон
Постоянное наличие высокой температуры, кислотность и большая концентрация солей магния — предельно сложные для жизни условия. Последние особенно опасны для биологических организмов, так как могут разрушать мембранные оболочки клеток, вызывая их моментальную смерть.
Именно это, по словам
Мы не обнаружили ни одной макромолекулы ДНК или ее фрагментов. Среда водоемов вокруг вулкана Даллол полностью лишена
какой-либожизни.
Однако если
Работа ученых важна не только с точки зрения поисков самого непригодного для жизни участка поверхности планеты. Они также могут быть интересны для специалистов, которые ищут инопланетную жизнь. Согласно общепринятому подходу, если на
Это не так. Идея, согласно которой любая планета с жидкой водой на поверхности пригодна для жизни, ошибочна и наши исследования это наглядно показали.
По ее словам, полностью лишенные жизни водоемы у вулкана Даллол в Эфиопии говорят о том, что существует «мертвая» вода, где известная нам биологическая жизнь невозможна.