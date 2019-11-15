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15:09 (мск), источник: Интерфакс

NASA заплатило России почти $4 млрд за 13 лет за полеты на МКС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — Соединенные Штаты потратили почти 4 миллиарда долларов на полеты астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз» за последние 13 лет, говорится в отчете главного инспектора NASA Пола Мартина.

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«С 2006 года NASA приобрело 70 мест на сумму около 3,9 млрд долларов», — говорится в документе, опубликованном на сайте американского космического агентства. При этом отмечается, что в среднем NASA заплатило $55,4 млн за место в 70 завершенных и запланированных миссиях в период с 2006 по 2020 год. Цена варьировались от примерно $21,3 млн до $86 млн за путешествие в оба конца.

После 2017 года, когда американские компании первоначально планировали начать коммерческие пилотируемые полеты, NASA заключило контракт на 12 дополнительных мест в «Союзах» стоимостью примерно $1 млрд (или в среднем $79,7 млн за место).

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Отмечается также, что в ожидании начала полетов астронавтов на коммерческих кораблях и снижения потребности в местах на «Союзах», начиная с января 2020 года «Роскосмос» планирует сократить полеты своих кораблей с двух до одного в шесть месяцев.

Но, если коммерческие полеты не начнутся к октябрю 2020 года, то мест на «Союзах» для перевозки американских астронавтов не окажется, отмечается в докладе. В докладе указывается, что NASA и «Роскосмос» продолжают обсуждать возможные пути решения данной проблемы.


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В конце октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что места для доставки американских астронавтов на МКС в 2020—2021 годах предоставят за счет урезания российских экипажей «Союзов». «Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придётся чем-то жертвовать», — сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что в 2020 году запланированы полеты к МКС двух российских пилотируемых кораблей: «Союз МС-16» и «Союз МС-17». Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что экипаж корабля «Союз МС-17» впервые за 20 лет должен состоять только из россиян. При этом он допустил вероятность того, что НАСА обратится к Роскосмосу с просьбой о включении в состав экипажа своих астронавтов из-за неготовности американских пилотируемых кораблей.

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