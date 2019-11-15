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15:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тейлор Свифт просит помощи у фанатов. Ей не дают петь собственные песни

Певица Тейлор Свифт заявила, что переговоры с менеджерами Скутером Брауном и Скоттом Борчеттой об исполнении ее старых хитов на церемонии American Music Awards зашли в тупик. Они владеют правами на эти песни и запрещают Свифт исполнять их по телевидению. Певица обратилась к фанатам за помощью.

Источник: GETTY IMAGES

«Не знаю, что дальше делать», — с такой припиской американская певица опубликовала в «Твиттере» пост, в котором поясняет, что ее выступление на престижной церемонии вручения наград под вопросом.

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По ее словам, она планировала исполнить смесь своих хитов на церемонии АМА, которая будет транслироваться по американскому телевидению.

Однако Браун и Борчетта, владеющие правами на оригиналы ее песен, не разрешили ей это сделать. По их мнению, это будет считаться перезаписью, на что Свифт по договоренности имеет право только в следующем году.

По ее словам, менеджеры не только запретили исполнять ей старые хиты на церемонии, но и не разрешили их использование в документальном фильме о ее жизни и творчестве, который сейчас готовит Netflix.

В августе певица заявляла, что планирует в ноябре следующего года перезаписать песни из своей дискографии, права на которые она потеряла, покинув свой старый лейбл Big Machine Records (ее контракт закончился в ноябре прошлого года).

Ее последний альбом «Lover» записан в этом году под эгидой собственного лейбла, а также Republic Records, принадлежащем Universal Music Group.

Прямо сейчас мое выступление на AMA, документальный фильм на Netflix и любые другие записи, которые я планирую играть до ноября 2020 года — под вопросом. Я пыталась решить это в частном порядке через свою команду, но не смогла.
Тейлор Свифт

Она обратилась к своим фанатам с призывом дать менеджерам понять, как они к этому относятся. Она также косвенно обратилась к другим артистам, подписанным на лейбле Брауна, сказав, что возможно, они смогут что-то сказать людям, которые не дают ей петь песни которые она написала.

«Я просто хочу исполнять свою собственную музыку, вот и все», — заявила певица.


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Как Свифт потеряла права на свои песни

Скотт Борчетта — основатель и исполнительный директор Big Machine Records, в рамках контракта с которым Свифт записала шесть альбомов. В этом году его за 300 млн долларов приобрел Скутер Браун — вместе с песнями Свифт.

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Певица обвиняла Брауна в издевательствах и травле. Свифт говорит, что была не против продажи своих записей, но в своих худших кошмарах не могла представить, что покупателем будет Скутер Браун. «По сути, мое музыкальное наследие попадет в руки человека, который пытался его разрушить», — добавила она.

Браун также является менеджером Канье Уэста (давнего оппонента певицы), Джастина Бибера и Арианы Гранде. Свифт так и не удалось выкупить свои старые песни, которые теперь принадлежат Брауну.

По ее словам, ранее, еще будучи на лейбле, она годами молила о возможности владеть своими работами, однако ей предложили контракт, по которому она якобы могла получать права на старые альбомы по мере выпуска новых — по одному.

«Я отказалась, так как знала, что как только я подпишу контракт, Скотт Борчетта продаст лейбл, а значит, и меня и мое будущее», — заявила Свифт, добавив, что решила оставить прошлое позади.

Свифт утверждает, что Борчетта предложил ей разрешение использовать видео и песни в документальном фильме на Netflix взамен на отказ от перезаписи песен, и если она будет молчать о своем конфликте с Брауном.

«Посыл ясен, — пишет о своем общении с менеджерами певица. — Будь хорошей маленькой девочкой и заткнись. Или будешь наказана. Это неправильно».

Ни Браун, ни Борчетта не ответили на претензии на момент публикации.

По данным Variety, 80% дохода лейблу Big Machine приносит музыка Свифт.

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Тейлор Свифт просит помощи у фанатов. Ей не дают петь собственные песни
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