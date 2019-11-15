Опубликовано Geraldine Loh Четверг, 7 ноября 2019 г.
16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Друзья из Малайзии разыграли подругу, а заодно и весь аэропорт (видео)
Отличное настроение для всех.
В начале ноября компания подруг из Малайзии отправилась в путешествие. И веселиться девушки начали уже в аэропорту.
Одной из своих подруг они распечатали гигантский посадочный талон на листе размером 120 на 84 см и снимали на камеру, как неловко она показывала его сотрудникам аэропорта.
Под всеобщий смех и шутки девушка
Кстати, судя по видео, больше всего розыгрышу обрадовалась стюардесса, которая долго рассматривала гигантский билет, а потом попросила сфотографировать ее вместе с распечаткой.
Екатерина Гура