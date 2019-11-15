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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Друзья из Малайзии разыграли подругу, а заодно и весь аэропорт (видео)

Отличное настроение для всех.

В начале ноября компания подруг из Малайзии отправилась в путешествие. И веселиться девушки начали уже в аэропорту.

Одной из своих подруг они распечатали гигантский посадочный талон на листе размером 120 на 84 см и снимали на камеру, как неловко она показывала его сотрудникам аэропорта.

Опубликовано Geraldine Loh Четверг, 7 ноября 2019 г.

Под всеобщий смех и шутки девушка все-таки попала в самолет, а ее подруги чуть позже опубликовали ролик с розыгрышем на Facebook, пишет World of Buzz.

Кстати, судя по видео, больше всего розыгрышу обрадовалась стюардесса, которая долго рассматривала гигантский билет, а потом попросила сфотографировать ее вместе с распечаткой.

很多人都想知道空姐对这个大大的boarding pass的反应。就是...很开心啦～??

Опубликовано Geraldine Loh Воскресенье, 10 ноября 2019 г.

Екатерина Гура

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