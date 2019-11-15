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17:33 (мск), источник: РИА Новости

Нарколог предупредил об опасностях курения кальяна

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олег Кутушев рассказал агентству «Москва», чем опасно курение кальяна.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что эта привычка наносит организму даже больший вред, чем сигареты.

Сигареты курятся краткосрочно, а кальян — минимум около часа. Таким образом, на организм оказывается длительное вредное воздействие.
Олег Кутушев
Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения

Кутушев пояснил, что за 45 минут в кальянной человек потребляет больше угарного газа и никотина, чем при выкуривании пачки сигарет, а вероятность возникновения зависимости ничуть не меньше.

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Как рассказал собеседник агентства, вред от кальяна доказан многими исследованиями. У таких курильщиков повышается сердечный ритм и кровяное давление, нарушается работа легких и увеличивается риск их воспаления. Кроме того, у пациентов наблюдается снижение выносливости во время физических нагрузок, учащаются случаи обмороков и острого отравления угарным газом.

«Систематические обзоры исследований указывают на значительные связи между курением кальяна и раком легких. Более поздние данные свидетельствуют о возможных связях с раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами», — цитирует Кутушева «Москва».

Нарколог предупредил, что сменный мундштук для кальяна не избавляет от возможности заражения различными инфекциями. По его словам, во время курения есть риск передачи гепатита, туберкулеза, герпеса.

Передатчиком в данном случае может быть не кто-то из знакомой компании, а человек, который курил этот кальян до вас. Передача бактерий идет не из насадки, которую в приличных заведениях выдают каждому гостю, а из трубки. Именно здесь и в колбе кальяна обитают микробы. Дезинфицировать составные части кальяна в условиях кафе или ресторана достаточно сложно.
Олег Кутушев
Нарколог

Он добавил, что во время курения в непроветриваемом помещении возникает вредный эффект от пассивного курения.

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