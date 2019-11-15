28-летняя британка была вынуждена бросить работу из-за лишнего веса

28-летняя Луиза Никола Хиксон из Лондона в подростковом возрасте быстро начала набирать вес из-за пристрастия к фаст-фуду. Когда она повзрослела, то свою лепту в формирование ее фигуры внес и алкоголь — девушка частенько ходила с друзьями по пабам.
В 2016 году ее вес перевалил за 108 килограммов, а здоровье к тому времени уже было сильно подорвано. Из-за лишнего веса страдал иммунитет девушки, она не могла долго двигаться, суставы сильно болели, а ко всему прочему добавились и проблемы психического характера: Луиза стала принимать лекарства от депрессии. В 2016 году она была вынуждена бросить работу, так как не могла справиться с ней ни физически, ни морально.
В 2018 Хиксон легла под нож хирурга, который удалил ей часть желудка. Спустя две недели девушку посадили на специальную диету и заставили заниматься спортом. Всего за полтора года британка похудела на 51 килограмм и стала настоящим фанатом спорта.
По словам Хиксон, за эти полтора года она не только распрощалась с лишними килограммами, но и полностью восстановила физическое и психическое здоровье. А также попрощалась со старыми друзьями, которым не нравилось, что Луиза стала выглядеть привлекательно.
Зато сейчас она нашла друзей, любовь и новую работу. Так что о старой жизни Луиза теперь предпочитает не вспоминать.