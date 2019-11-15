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18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

28-летняя британка была вынуждена бросить работу из-за лишнего веса

Ей понадобилось полтора года, чтобы прийти в себя.

28-летняя Луиза Никола Хиксон из Лондона в подростковом возрасте быстро начала набирать вес из-за пристрастия к фаст-фуду. Когда она повзрослела, то свою лепту в формирование ее фигуры внес и алкоголь — девушка частенько ходила с друзьями по пабам.

В 2016 году ее вес перевалил за 108 килограммов, а здоровье к тому времени уже было сильно подорвано. Из-за лишнего веса страдал иммунитет девушки, она не могла долго двигаться, суставы сильно болели, а ко всему прочему добавились и проблемы психического характера: Луиза стала принимать лекарства от депрессии. В 2016 году она была вынуждена бросить работу, так как не могла справиться с ней ни физически, ни морально.

В 2018 Хиксон легла под нож хирурга, который удалил ей часть желудка. Спустя две недели девушку посадили на специальную диету и заставили заниматься спортом. Всего за полтора года британка похудела на 51 килограмм и стала настоящим фанатом спорта.

I wanna be where the people are ?‍♀️??

Опубликовано Louise Nicola Hickson Пятница, 31 мая 2019 г.

По словам Хиксон, за эти полтора года она не только распрощалась с лишними килограммами, но и полностью восстановила физическое и психическое здоровье. А также попрощалась со старыми друзьями, которым не нравилось, что Луиза стала выглядеть привлекательно.

Зато сейчас она нашла друзей, любовь и новую работу. Так что о старой жизни Луиза теперь предпочитает не вспоминать.

Екатерина Гура

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