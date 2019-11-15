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20:59 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Конкурс на второй этап тестов «Лидеров России» составил десять человек на место

В дистанционном тестировании конкурса управленцев «Лидеры России» приняли участие 91 тыс. 355 человек, которые были отобраны после рассмотрения заявок 233 тыс. 830 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Источник: РИА "Новости"

«Первый блок дистанционных тестов стартовал 28 октября и завершился 10 ноября. Состоял он из трех основных тестов — теста интеллектуальных способностей (в нем проверяли вербальный, числовой и пространственный интеллект); теста общих знаний (здесь оценивали знания в таких областях, как право и экономика, история, география, культура), а также теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости (участники должны были показать свои навыки быстрого счета и поиска ошибок в тексте в условиях стресса и сжатых сроков)», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что по итогам этого этапа к прохождению второго блока тестов будет допущено 20 тыс. человек, среди которых как участники специализаций конкурса — «Финансы и технологии», «Наука», «Здравоохранение», так и те, кто проходит общий трек.


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Председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко пояснил, что сначала выбирали тех, кто справился с тестом общих знаний, набрав суммарно по всем четырем разделам теста среднеарифметически не менее 75% правильных ответов. Если результат во всех трех попытках оказался менее 75%, то участник не проходил во второй блок тестов.

Безручко сообщил, что участники смогут посмотреть подробный отчет в личном кабинете, там же им предоставят рекомендации по развитию оцениваемых качеств и список книг. «Такой отчет — хороший инструмент в работе над собой. Следование рекомендациям поможет усилить качества, находящиеся уже на высоком уровне, а также позволит развить то, что пока находится на недостаточном уровне», — добавил он.

Второй блок тестирования начнется 19 ноября. Он будет состоять из трех частей: теста управленческого потенциала, нового теста по оценке управленческой готовности и профильных тестов для участников специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии».

Напомним, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

Текст: Анастасия Воробьева

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