12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях делятся снимками «оживших» книг (фото)
Отличный способ популяризовать чтение.
Французский книжный магазин Mollat публикует в соцсетях необычные фотографии книг.
На снимках иллюстрация с обложки становится «продолжением» реального человека — сотрудника или посетителя магазина в Бордо.
Все снимки размещают с тегом #bookfacemollat. За проектом следят уже почти 92 тысячи человек.
А вот американский художник Майк Стилки создает из книг удивительные инсталляции. Он собирает экземпляры, которые больше никто не хочет читать, и комбинирует их по цветам и размерам.
Анна Лысенко