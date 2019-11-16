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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях делятся снимками «оживших» книг (фото)

Отличный способ популяризовать чтение.

Французский книжный магазин Mollat публикует в соцсетях необычные фотографии книг.

На снимках иллюстрация с обложки становится «продолжением» реального человека — сотрудника или посетителя магазина в Бордо.

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Все снимки размещают с тегом #bookfacemollat. За проектом следят уже почти 92 тысячи человек.

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А вот американский художник Майк Стилки создает из книг удивительные инсталляции. Он собирает экземпляры, которые больше никто не хочет читать, и комбинирует их по цветам и размерам.

Анна Лысенко

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