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14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали, как эффект домино рушит необычные конструкции (видео)

Нужно всего несколько секунд.

Разработчик Бенджамин Крузье из Парижа собирает из деревянных планок удивительные конструкции. Это настоящие башни, замки и лабиринты.

Вот только строит их парень с одной единственной целью — увидеть, как плод его кропотливого труда и невероятного терпения рушится за несколько секунд благодаря эффекту домино.

На последнюю башню француз потратил 4500 планок и 5 часов работы.

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Анна Лысенко

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