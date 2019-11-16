14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали, как эффект домино рушит необычные конструкции (видео)
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Разработчик Бенджамин Крузье из Парижа собирает из деревянных планок удивительные конструкции. Это настоящие башни, замки и лабиринты.
Вот только строит их парень с одной единственной целью — увидеть, как плод его кропотливого труда и невероятного терпения рушится за несколько секунд благодаря эффекту домино.
На последнюю башню француз потратил 4500 планок и 5 часов работы.
Анна Лысенко