17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, что содержится в ДНК финнов
Пока это самое крупное такое исследование в стране.
В конце железного века Финляндия была населена очень разными популяциями, и все они повлияли на генофонд современных финнов.
К такому выводу пришли исследователи из Хельсинкского университета и Университета Турку, проанализировав митохондриальную ДНК больше 100 человек, живших в
Оказалось, что гены обитателей юга и
Эти генетические линии характерны и для современных финнов, говорят ученые, но география поменялась: теперь потомки древних фермеров расселены не только на востоке, но и на юге и западе страны.
Анна Лысенко