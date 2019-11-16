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17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, что содержится в ДНК финнов

Пока это самое крупное такое исследование в стране.

Источник: AP 2019

В конце железного века Финляндия была населена очень разными популяциями, и все они повлияли на генофонд современных финнов.

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К такому выводу пришли исследователи из Хельсинкского университета и Университета Турку, проанализировав митохондриальную ДНК больше 100 человек, живших в IV—XIX ввеках нашей эры, пишет EurekAlert.

Оказалось, что гены обитателей юга и юго-запада Финляндии были типичны для охотников-собирателей каменного века. Гены людей, которые жили на востоке страны, роднили их с древними фермерами. На западе Финляндии жили племена, связанные с современными саами.

Эти генетические линии характерны и для современных финнов, говорят ученые, но география поменялась: теперь потомки древних фермеров расселены не только на востоке, но и на юге и западе страны.

Анна Лысенко

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