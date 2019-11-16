18:49 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге учительница порезала ножницами кофту школьника
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Преподаватель петербургской школы разрезала ножницами кофту ученика
Инцидент произошел в одном из учебных заведений Приморского района. По словам одноклассника, школьник надел наушники во время урока и «ушел в себя, никому не мешая». На записи слышен конфликт между преподавателем русского языка и подростком
Пользователи соцсетей разделились во мнениях относительно ситуации.
«Никакого уважения к учителям и старшим! Что значит — ушел в себя и никому не мешал?» — написал Василий Артемьев.
«Я за преподавателя. Эти школьники права выучили, а обязанности — нет», — заявил Александр Гаврилов.
«Не хочешь учиться не приходи на занятия, пусть родители думают, что с такими делать», — добавила Татьяна
«Зачем пошел, пусть на дому обучается. Репетиторы, деньги, и все», — предложил Александр Солдатенков.
«А кто сказал, что будет легко? Уважение детей нужно заслужить. Если учитель не может преподавать свой предмет так, чтобы его было интересно слушать, то виновата его бездарность, а не ученики», — заявила Марина Маклакова.
«Учитель поступил не лучше, она могла просто забрать наушники и передать в руки родителям, ибо то, что сделал учитель — это порча частного имущества», — отметил Абдуллах Алимов.