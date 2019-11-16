Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: Кем работали отечественные писатели XX века?Многие известные писатели зарабатывали себе на жизнь не только литературным творчеством
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
18:49 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге учительница порезала ножницами кофту школьника

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Преподаватель петербургской школы разрезала ножницами кофту ученика из-за того, что тот сидел на уроке в наушниках. Об этом сообщил другой ученик, приложив аудиозапись инцидента.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в одном из учебных заведений Приморского района. По словам одноклассника, школьник надел наушники во время урока и «ушел в себя, никому не мешая». На записи слышен конфликт между преподавателем русского языка и подростком из-за использования устройства. Учительница решила обрезать провода, но вместо этого задела кофту школьника. После этого начался спор, в ходе которого ученик настаивал на том, что имеет право сидеть в наушниках, потому что он «родился в России».

Читайте также
Нервная система образования: 84% педагогов не справляются со стрессом

Пользователи соцсетей разделились во мнениях относительно ситуации.

«Никакого уважения к учителям и старшим! Что значит — ушел в себя и никому не мешал?» — написал Василий Артемьев.

«Я за преподавателя. Эти школьники права выучили, а обязанности — нет», — заявил Александр Гаврилов.

Новость
«Меня травили, я травила». Жертвы, свидетель и зачинщик буллинга вспоминают, как это было

«Не хочешь учиться не приходи на занятия, пусть родители думают, что с такими делать», — добавила Татьяна Богачева-Перепечкина.

«Зачем пошел, пусть на дому обучается. Репетиторы, деньги, и все», — предложил Александр Солдатенков.

«А кто сказал, что будет легко? Уважение детей нужно заслужить. Если учитель не может преподавать свой предмет так, чтобы его было интересно слушать, то виновата его бездарность, а не ученики», — заявила Марина Маклакова.

«Учитель поступил не лучше, она могла просто забрать наушники и передать в руки родителям, ибо то, что сделал учитель — это порча частного имущества», — отметил Абдуллах Алимов.

 Умерла участница шоу Малахова, которая искала приемную семью для сына
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Авторы закона о побоях обратились к силовикам из-за угроз
Пассажиры самого долгого в истории рейса рассказали о полете
Стало известно, кто чаще всего совершает преступления в России
В Думе назвали недочеты закона о повышении зарплат бюджетников
Ученые рассказали, что содержится в ДНК финнов
В Испанию пришла белая зима
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Горячие темы на Авто
Мои особенности (плохие, но естественные) 136
"Копеечка", "Пятёрочка", "Магнит", ..."Десяточка", которая в г.Куртамыш, Курганской обл. ну и причие магазины. 130
Порода собак для семьи 124
Пятница прошла в сухую ) 102
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Рудковская и Плющенко планируют усыновить ребенка Супруги хотят снова стать родителями
Леди
Что нам известно о дебютантках бала журнала Tatler Это светское (и очень гламурное) событие, куда приглашают наследниц влиятельных российских семей.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь