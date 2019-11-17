В ООН назвали главные причины гибели россиян за рулем

В воскресенье, 17 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Исходя из данных ГИБДД РФ, только в 2018 году на дорогах России произошло более 168 тыс. ДТП, в них погибли более 18 тыс. человек, а пострадали почти 215 тыс.
«У вас чрезвычайно много людей гибнут на дорогах или получают увечья», — приводит слова Тодта «РИА Новости».
Одной из основных причин высокой смертности в таких происшествиях спецпосланник считает недостаточное образование. Он предлагает внедрять знания о безопасности на дорогах со школьных лет, чтобы дети, впитывая эту информацию, в том числе передавали ее своим родителям.
«Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем», — отметил Тодт, подчеркнув в этой связи и проблему пренебрежения ремнями безопасности.
К российскому законодательству в сфере дорожного движения у спецпосланника также есть вопросы. По его мнению, России еще есть, что улучшить в вопросе обеспечения безопасности пешеходов, велосипедистов, владельцев самокатов, в сфере пешеходных переходов, в том числе вблизи школ.
11 ноября пресс-служба столичной Госавтоинспекции заявила о снижении за 10 месяцев 2019 года числа погибших в автомобильных авариях на 6,2%, а раненых стало меньше на 0,1%.