Ученые обнаружили на плато Наска рисунки «монстров»

Новые геоглифы, расположенные главным образом на западе плато, обнаружили в ходе полевых работ, а также анализа 3D-данных. Один из геоглифов был впервые выявлен при помощи искусственного интеллекта.
При этом на некоторых рисунках изображены необычные «монстры», напоминающие людей, но с квадратными головами, а также двухголовые змеи.
Геоглифы, вероятно, датируются периодом с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.
Загадочные линии и фигуры на плато Наска были открыты в середине XVI века испанскими конкистадорами, которые сочли их «путевыми знаками». Повторное открытие геоглифов состоялось лишь в 1939 году, когда об их существовании заявил перуанский археолог Торибио Ксесспе. В тот же год американский историк Пол Косок сделал с самолета первые фотографии.
Пока среди археологов и историков нет единого мнения насчет того, как представители культуры Наска, жившие на плато в середине первого тысячелетия нашей эры, смогли «вычертить» гигантские рисунки. Ученые спорят и о том, какую роль играли геоглифы в жизни индейцев. В разное время исследователи полагали, что это своеобразные «обсерватории» или изображения созвездий.