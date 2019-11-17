Олимпийский мишка, макет ракеты-носителя «Восток» и палатка папанинцев: чем удивляла советских граждан ВДНХ

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Со дня своего открытия в 1939 году на главной выставке страны были представлены передовые экспозиции в совершенно разных областях: от сельского хозяйства до машиностроения, от современного искусства до космических технологий.
В свой 80-й день рождения ВДНХ продолжает удивлять гостей. В материале mos.ru вспоминаем 10 уникальных экспонатов, которые навсегда вошли в ее историю, а некоторые стали ее символами.
Скульптурная группа «Рабочий и колхозница»
В 1939 году на открытии ВСХВ — Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (именно такое название было 80 лет назад) представили скульптурную группу «Рабочий и колхозница», уже ставшую символом страны после прошедшей в 1937-м Всемирной выставки в Париже. Советские граждане были в восторге от сооружения. Как и во всем мире, в СССР образ рабочего и колхозницы стал активно тиражироваться на открытках, марках и сувенирах, а в 1948 году появился на заставке «Мосфильма». Сегодня скульптурная группа является неофициальным символом ВДНХ.
Первый советский дизельный трактор
Также в 1939 году на выставке показали первый советский дизельный трактор — «Сталинец-65». Его создали на базе знаменитого «Сталинца-60» 1933 года выпуска, который был точной копией американского Caterpillar Sixty.
В начале 1930-х вся тяжелая советская техника производилась по зарубежным технологиям, но уже в 1937 году наши инженеры усовершенствовали мотор и гусеницы «Сталинца-60» и в том же году получили Гран-при на выставке в Париже за новую, 65-ю модель.
На ВСХВ 1939 года демонстрировалось шесть различных «Сталинцев». Об истории первых советских тракторов сегодня можно узнать на постоянной выставке «Между небом и землей» в центре «Космонавтика и авиация».
Палатка папанинцев
В 1939 году рядом с павильоном «Советская Арктика» была выставлена палатка покорителей Севера — папанинцев. Покорение Арктики в 1930-е годы по значимости можно сравнить с освоением космоса в 1950—1960-е. После множества попыток разных стран провести исследования Крайнего Севера в 1935-м советские ученые во главе с Иваном Папаниным высадились на льдине в водах Арктического океана и открыли первую в мире дрейфующую полярную станцию.
Научные открытия, сделанные папанинцами, дали ценнейшие сведения о регионе, в том числе помогли Чкалову, Громову и Леваневскому совершить перелеты через Северный полюс.
Самыми интересными экспонатами выставки стали подлинная палатка ученых, их приборы и утварь. Посетители могли увидеть сквозь прозрачную пленку, как выглядела палатка изнутри, и узнать о впечатляющих результатах экспедиции на стендах.
Сам павильон «Советская Арктика» сгорел в 1941 году и не был восстановлен, но палатка папанинцев чудом уцелела — сегодня ее можно увидеть в Музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге.
Цветное телевидение
В 1954 году в павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» впервые в Советском Союзе показали разработки в области цветного телевещания. В зале было установлено несколько телевизоров, на которых показывали цветную картинку и объясняли, как работает эта технология. В павильоне также находилась студия, и трансляция могла вестись непосредственно из павильона.
Действующий ядерный реактор
В 1956 году на ВСХВ впервые в СССР, а возможно, и в мире широкой публике был представлен действующий ядерный реактор. Его установили в павильоне «Атомная энергия в мирных целях» спустя два года после запуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске.
От толпы любопытных реактор отделял лишь 4,5-метровый резервуар с водой, которая замедляла и отражала нейроны. Защитный кожух надевать не стали, чтобы посетители видели, как устройство работает. За счет такой близости к объекту гости могли наблюдать характерное свечение реактора, известное как эффект Черенкова.
Первый искусственный спутник Земли
Осенью 1957 года, спустя всего пару недель после успешного запуска первого искусственного спутника Земли, гости выставки смогли увидеть его точную копию. Экспонат произвел фурор: за первые три месяца павильон «Наука», в котором он выставлялся, посетили более 3,5 миллиона человек. Москвичей и туристов зачастую шокировал компактный размер ПС-1 («Простейший спутник — 1»): первые зрители не могли поверить, что металлический шар диаметром всего 58 сантиметров смог облететь Землю и добыть уникальные данные, которые дали импульс всей аэрокосмической науке.
К 1967 году макет перенесли в павильон «Космос». А спустя два с лишним десятка лет, когда в павильоне открылись торговые ряды, знаменитый шар с лучами был утрачен. Но год назад спутник «вернулся» на ВДНХ: в 2018 году в центре «Космонавтика и авиация» (павильон «Космос») установили новую полноразмерную копию первого спутника Земли.
Ракета-носитель «Восток»
8 июля 1967 года, в честь 50-летия со дня Великой Октябрьской социалистической революции, на ВДНХ установили копию ракеты-носителя «Восток», доставившей Гагарина на орбиту. Макет разместили на площади Промышленности возле павильона «Космос».
«Восток» был создан в Самарском ракетно-космическом центре и повторяет все основные параметры оригинальной ракеты-носителя: он весит 4,7 тонны и возвышается на 38,4 метра, что примерно равно высоте 16-этажного дома. Сегодня, как и 50 лет назад, макет служит своего рода памятником аэрокосмической промышленности СССР и ориентиром для тех, кто ищет центр «Космонавтика и авиация».
Картины советских авангардистов
В феврале 1975 года на ВДНХ состоялся первый официальный показ работ советских художников-авангардистов. Посетители смогли впервые увидеть картины нонконформистов Оскара Рабина, Владимира Немухина, Дмитрия Плавинского, Анатолия Зверева и других ныне признанных звезд. Среди гостей было немало знаменитостей того времени: Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Юрий Любимов. Вторая выставка советских авангардных художников также прошла на ВДНХ спустя полгода в павильоне «Дом культуры».
В 1975 году Леонид Брежнев подписал Хельсинкские соглашения, согласно которым СССР брал на себя обязательства по соблюдению прав человека. Это, в частности, должен был продемонстрировать показ на ВДНХ работ неофициальных художников. Особую актуальность выставке придавал международный скандал в западных СМИ, разгоревшийся в 1974 году после разгона Бульдозерной выставки в Беляеве.
Подробнее об истории экспозиции советских нонконформистов можно узнать на выставке «Культурный код ВДНХ» в павильоне № 67 «Карелия», которая продлится до 12 января 2020 года.
Олимпийский мишка
В августе 1980 года, вскоре после завершения Олимпиады-80, на ВДНХ «приземлился» олимпийский мишка. Это был тот самый символ Игр, который взмыл в воздух на церемонии закрытия под слова «До свидания, наш ласковый Миша» и которого вся страна провожала со слезами на глазах.
Резиновую фигуру разместили в павильоне «Юные натуралисты» с табличкой «Олимпийский талисман Миша. Участник торжественной церемонии закрытия XXII Олимпийских игр».
Он прожил на ВДНХ 10 лет, но бесследно исчез в начале 1990-х.
В 1987 году, в разгар перестройки, на ВДНХ стали демонстрировать научные достижения не только СССР, но и других стран. Одной из самых ярких выставок стала «Информатика в жизни США», на которой советские граждане смогли впервые увидеть работу американских ЭВМ, в том числе техники Apple.
Выставка пользовалась бешеной популярностью — на фотографиях можно увидеть длинные очереди на входе и толпы внутри павильона «Электротехника» (сейчас — павильон № 18 «Республика Беларусь»).
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