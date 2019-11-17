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12:21 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, что раздражает туристов в путешествиях больше всего

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, что их раздражает на отдыхе больше всего, сообщает Aviasales.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты компании провели исследование среди 106 тысяч пользователей и узнали, что 41% из них говорят об испорченном отдыхе, если их рейс или бронирование в отеле были отменены.

Респонденты объяснили, что небольшая задержка рейса допустима, но при длительной они хотели бы знать, на сколько и по какой причине отложен вылет.

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Также туристов возмущает отмена брони в гостинице. «Приехали раньше времени заселения, оставили вещи в гостинице, пошли в музей. Спустя час позвонил портье и сказал, что у них проблемы, и номера для нас нет. Найти жилье в праздники нереально, лишь благодаря помощи знакомых мы не остались ночевать на улице», — рассказала одна из опрошенных.

Из-за неожиданной болезни в поездке нервничают 29% респондентов. Переживания усиливаются, если они не взяли с собой лекарства и не купили медстраховку.

Попутчики способны вывести из себя 19% туристов. Опрос показал, что негативные эмоции вызывают нетрезвые пассажиры, невоспитанные дети и ничего не замечающие их родители, жалующиеся, чавкающие, храпящие, плохо пахнущие и шуршащие пакетами соседи.

Языковой барьер вызывает раздражение лишь у 11% респондентов.

Пользователи испытывают негативные эмоции, когда вынуждены просить о помощи в простых ситуациях, например, при покупке билета в метро или экскурсий.

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