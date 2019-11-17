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10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский кит подкрался к серферам в Калифорнии (видео)

Они остались невозмутимы.

18-летний Пэйтон Ландаас из Калифорнии случайно снял на видео, как огромный кит вплотную подплыл к группе серфингистов.

Парень снимал с дрона побережье города Дана-Пойнт к югу от Лос-Анджелеса. В это время в воде находилось около двух десятков серферов. Волн не было, и они просто сидели или лежали на досках. Кит проплыл между ними.

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Животное выпустило фонтан воды и ударило по воде хвостом. Только один человек, который оказался на пути у кита, поспешил убраться с дороги. Остальные остались невозмутимы.

В соцсетях ролик стал вирусным. Пользователи удивляются такой выдержке серфингистов.

Анна Лысенко

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