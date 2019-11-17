10:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантский кит подкрался к серферам в Калифорнии (видео)
Они остались невозмутимы.
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Они остались невозмутимы.
18-летний Пэйтон Ландаас из Калифорнии случайно снял на видео, как огромный кит вплотную подплыл к группе серфингистов.
Парень снимал с дрона побережье города
Животное выпустило фонтан воды и ударило по воде хвостом. Только один человек, который оказался на пути у кита, поспешил убраться с дороги. Остальные остались невозмутимы.
В соцсетях ролик стал вирусным. Пользователи удивляются такой выдержке серфингистов.
Анна Лысенко