12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Красоту природы показали в необычных снимках с воздуха (фото)
Минимализм, сдержанность и величие.
Кинематографист Симеон Пратт создал серию необычных пейзажей с высоты. На них простые, но величественные формы скал, озер, деревьев и льдов заставляют позабыть о городских пространствах, в которых природа подчинена человеку.
На снимках Пратта люди появляются лишь иногда. Обычно их фигуры нечеткие, нельзя рассмотреть ни лицо, ни возраст. Главный герой этих работ — мир в его первозданной красоте.
Пратт использует все свои навыки режиссера и кинооператора, чтобы передавать в своих снимках ощущение восторга и благоговения перед красотой природы.
Анна Лысенко