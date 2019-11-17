Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот для «скорой помощи» На службе медиков может появиться уникальная технология
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
1630 лет назад пала Берлинская стена
17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Дворец водных видов спорта открылся в Лужниках

Дворец водных видов спорта открылся сегодня, 17 ноября, в Лужниках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Аквакомплекс сможет принимать до 10 тыс. посетителей в сутки.

Источник: Агентство «Москва»
Это — крупнейший в Москве и один из крупнейших аквакомплексов Европы, который сможет принимать в 40 раз больше людей, чем старый бассейн.
Сергей Собянин

В комплексе есть три бассейна, аквапарк с девятью горками, фитнес-центр, фуд-корты, SPA-зоны для отдыха и создающий искусственную волну серфинг-тренажер. Интерьер выполнен в стиле хай-тек.

Тарифы варьируются в зависимости от дня, выбираемых услуг, возраста и количества посетителей.

Так, билет на полный день для взрослого будет стоить 2400 руб. в будний день и 2900 руб. в выходной, а для детей — 900 и 1200 руб. соответственно. Те же услуги, но с посещением термально-оздоровительного комплекса в будние дни обойдутся для взрослых 3000 руб. и 1100 руб. для детей, а в выходные — 3400 и 1400 руб. Дороже всего стоит посещение аквапарка и термальной зоны на полный выходной день для семьи из двух взрослых и двух детей — такой билет обойдется в 7600 руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Полковник-миллиардер планировал побег?
В России уничтожают портреты Медведева. Что происходит?
Украинские военные корабли покинули Керчь
Снижение ключевой ставки ударило по вкладчикам
В ООН назвали главные причины смертей россиян
Россиянам стало тяжелее выплачивать кредиты
Два француза пролетели сквозь Небесные врата (видео)
Состав сборной России назвали «одним из самых слабых в истории»
СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Авто
Новый рейд ГИБДД: можно получить 15 суток ареста Суды не слишком благосклонны к водителям, игнорирующим предписания полицейских
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Михаил Ефремов впервые стал дедушкой У актера родилась внучка
Леди
Что нам известно о дебютантках бала журнала Tatler Это светское (и очень гламурное) событие, куда приглашают наследниц влиятельных российских семей.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь