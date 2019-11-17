Картину кисти Шагала продали на аукционе в Москве за 10 млн рублей

«В ходе аукциона это произведение, подлинность которого подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала, было продано за 10 млн рублей», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляла 1 рубль, заочные ставки стали принимать до начала аукциона.
Картина была создана в период работы над иллюстрациями к басням Лафонтена, написал в своей книге «Марк Шагал» Джонатан Уилсон. В то время художник несколько месяцев жил в местечке Оверни около озера Шамбон.
Вид из его окна выходил на живописную церковь, которая часто встречается на полотнах Шагала. Первым владельцем картины стал голливудский сценарист и режиссер, коллекционер живописи Жан Негулеско.
12 ноября обложку пластинки норвежской группы Royksopp, нарисованную уличным художником Бэнкси, продали за $10 256 на сайте Discogs.