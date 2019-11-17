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18:51 (мск), источник: Известия

Картину кисти Шагала продали на аукционе в Москве за 10 млн рублей

В ходе аукционных торгов картина кисти Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак», написанная в 1926 году, была продана за 10 млн рублей. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

«В ходе аукциона это произведение, подлинность которого подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала, было продано за 10 млн рублей», — говорится в сообщении.

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Начальная цена лота составляла 1 рубль, заочные ставки стали принимать до начала аукциона.

Картина была создана в период работы над иллюстрациями к басням Лафонтена, написал в своей книге «Марк Шагал» Джонатан Уилсон. В то время художник несколько месяцев жил в местечке Оверни около озера Шамбон.

Вид из его окна выходил на живописную церковь, которая часто встречается на полотнах Шагала. Первым владельцем картины стал голливудский сценарист и режиссер, коллекционер живописи Жан Негулеско.

12 ноября обложку пластинки норвежской группы Royksopp, нарисованную уличным художником Бэнкси, продали за $10 256 на сайте Discogs.

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