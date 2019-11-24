13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, как живут в деревнях Индонезии
Завораживающие картины.
Фотограф из Джакарты Рариндра Пракарса фотографирует деревенскую жизнь в Индонезии.
Световой рисунок делает его снимки похожими на кадры из фильмов. Это не удивительно, ведь в юности Пракарса мечтал поступить в киношколу, но обучение было ему не по карману. Позже он стал изучать дизайн в колледже, где открыл для себя фотографию. Камеру парню пришлось одалживать у друзей и даже преподавателей.
Сейчас Пракарса — именитый фотограф с 30-летним стажем и лектор, которые дает
Сюжеты Пракарсы простые: ребенок сидит у костра, семья работает в поле, мальчишки обливаются водой… Но за повседневными эпизодами стоит настоящая философия простой жизни и радости существования.
Анна Лысенко