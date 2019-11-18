01:44 (мск), источник: РИА Новости
Мединский рассказал об отношении к фильму «Текст» с Асмус в главной роли
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский в интервью RT заявил, что ему понравился фильм «Текст».
«Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашел отклик в душе наших зрителей — особенно молодежи. Значит, это кино, которое нам нужно», — отметил Мединский.
Он добавил, что читал одноименный роман Дмитрия Глуховского, однако не является поклонником этого произведения.
Также министр отметил, что в целом не против демонстрации откровенных сцен в фильмах, если они сделаны профессионально и снабжены соответствующим рейтингом.
«Понимаете, это не дело министерства культуры — диктовать режиссерам, как снимать кино», — сказал Мединский.
«Текст» — российский драматический триллер режиссера Клима Шипенко, экранизация романа писателя Дмитрия Глуховского. Главные роли исполняют Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский. В России в широкий прокат фильм вышел 24 октября.