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01:44 (мск), источник: РИА Новости

Мединский рассказал об отношении к фильму «Текст» с Асмус в главной роли

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский в интервью RT заявил, что ему понравился фильм «Текст».

Источник: РИА "Новости"

«Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством. И, судя по количеству зрителей, которые его посмотрели и продолжают смотреть, он нашел отклик в душе наших зрителей — особенно молодежи. Значит, это кино, которое нам нужно», — отметил Мединский.

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Он добавил, что читал одноименный роман Дмитрия Глуховского, однако не является поклонником этого произведения.

Также министр отметил, что в целом не против демонстрации откровенных сцен в фильмах, если они сделаны профессионально и снабжены соответствующим рейтингом.

«Понимаете, это не дело министерства культуры — диктовать режиссерам, как снимать кино», — сказал Мединский.

«Текст» — российский драматический триллер режиссера Клима Шипенко, экранизация романа писателя Дмитрия Глуховского. Главные роли исполняют Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский. В России в широкий прокат фильм вышел 24 октября.

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