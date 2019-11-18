Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алжир и Марокко засыпало снегом (фото)Необычно холодная погода держится больше недели
Фоторепортажи
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
10:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Коллекторы просят защиты от должников

Участники рынка разработали поправки в профильный законопроект.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Коллекторы разработали поправки к законопроекту о взыскании, который с 2021 года должен заменить текущую редакцию профильного для них закона. Они считают, что предложенный Минюстом вариант явно предоставляет преференции должникам и необходимо внести изменения, защищающие также интересы участников рынка. Правозащитники указывают, что граждане как заведомо более слабая сторона нуждаются в большей защите.

Читайте также
Банки раздали долги взыскателям

Информация о том, что СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) разослала кредиторам письма с просьбой рассмотреть разработанные ею поправки к законопроекту «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», размещена на сайте организации. Новый закон должен с 2021 года заменить закон о взыскании долгов физлиц. После обсуждения с участниками рынка взыскания и кредиторами доработанный вариант будет представлен в Минюст и ФССП, сообщили в НАПКА.

В предлагаемых НАПКА изменениях указывается, что нынешняя версия предоставляет преференции должникам. В частности, в ней предлагается установить обязательный досудебный порядок взыскания задолженности, обязать взыскателей возмещать должнику убытки и моральный вред за нарушение закона.

НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.

А также обязать должника использовать указанный им изначально адрес электронной почты для отправки взыскателю различных уведомлений. Возникшие из-за несоблюдения этих требований убытки взыскателей должникам придется компенсировать. Также предлагается разрешить кредитору заключать с должником соглашение об изменении частоты взаимодействия до возникновения просроченной задолженности. Сейчас это запрещено. После возникновения просрочки уведомить взыскателя можно будет лишь через нотариуса либо заказным письмом.

Читайте также
Пристав как банный лист: ФССП расширят полномочия

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, закон должен быть направлен на соблюдение баланса интересов сторон. «Лишь каждая десятая жалоба должника на взыскателя подтверждается и выносится протокол в отношении финансовой организации, — поясняет он.— Зачастую, составляя обращение, должник преследует цель не выплачивать долг». По словам господина Мехтиева, право на защиту должна иметь каждая сторона, решение о назначении штрафов в отношении любой из сторон будет принимать суд, а дело — возбуждаться лишь по инициативе потерпевшей стороны.

Кредиторы поддерживают подобные изменения. По словам президента АРБ Гарегина Тосуняна, «законом должны быть учтены интересы каждой из сторон». «В рамках проверок при прослушивании телефонных переговоров мы нередко слышим, как с взыскателем, который исполняет все возложенные на него обязанности, должник общается на повышенных тонах, используя нецензурную лексику и даже угрозы», — говорит директор СРО МФО «МиР» Елена Стратьева.

В отличие от взыскателей, у должника за плечами нет профессиональных юристов на зарплате, нет достаточного уровня правовой и финансовой грамотности.
Евгения Лазарева
руководитель проекта ОНФ “За права заемщиков”

«Мы не поддерживаем потребительский экстремизм, но считаем, что кредитор и должник изначально находятся в разных весовых категориях», — заключает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.


Светлана Самусева


Нажмите,
чтобы включить звук
Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ
Во время загрузки произошла ошибка.
16 июля© Ньюстюб
 Путин отказался идти против Татарстана
Китайские туристы стали новой проблемой Москвы
Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Суд разрешил пропускать работу без разрешения работодателя
Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в России
Ким Чен Ын намекнул на подготовку к войне
СМИ: в мэрии алтайского Бийска начались обыски
Слуцкая назвала слабое место победительницы Гран-при России
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Авто
Новый рейд ГИБДД: можно получить 15 суток ареста Суды не слишком благосклонны к водителям, игнорирующим предписания полицейских
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Эммануил Виторган собирается снова стать отцом Актер мечтает об еще одном сыне
Леди
Алсу сделала стильное каре Певица сменила имидж для съемок нового клипа.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь