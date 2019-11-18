Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям

Михаил Каабак — единственный в России врач, который уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов. До недавнего времени он и его коллега Надежда Бабенко работали в Российском научном центре хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского для взрослых. И на четверть ставки в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД). На их счету — сотни спасенных жизней. Отчеты об их операциях и лечении выложены в открытый доступ.
Этой осенью Каабак и Бабенко должны были прийти в НЦЗД на полную ставку и начать обучение своей методике персонал центра. В России детям пересаживают почки взрослых. Чтобы не было отторжения, врачи воздействуют на иммунитет препаратом «Алемтузумаб». В его инструкции не прописано применение в подобных случаях. Но шансы на приживаемость почек возрастают на 10−20%. При реабилитации пациент принимает в четыре раза меньше лекарств, чем при другом варианте лечения.
Подобный лекарственный протокол был признан лучшим и рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом еще девять лет назад. Но главное, что для детей весом до 10 килограммов это вообще единственный вариант терапии. Иначе — гибель. Пятилетняя выживаемость прооперированных по этой схеме детей составляет 97%.
Формально Каабака и Бабенко уволили не за «Алемтузумаб» (они соблюдали все формальности, прописанные в законе, позволяющем врачам назначать препарат офф-лейбл).
А потому, что для них в детском центре не нашлось ставки. Но дело именно в неодобренном Минздравом протоколе лечения, говорит Михаил Каабак.
Михаил Каабак врач-трансплантолог: «Самое главное, что нет места, где можно оперировать этих детей. Если Минздрав говорит, что эту схему применять нельзя, значит, ее нельзя применять нигде, значит, дети обречены на смерть. Наш главный оппонент, и диалог с ним ведется, — главный трансплантолог Минздрава Сергей Владимирович Готье. В институте у Готье детей с весом меньше девяти килограммов, как он говорит и как говорят его сотрудники, никогда раньше не оперировали. И я понимаю, почему они не оперировали. Потому что есть физиологические пределы. Если они сейчас попробуют, они, скорее всего, получат то же самое, что и получили мы, когда начинали: очень тяжелые проблемы. Я надеюсь, что они все-таки будут применять ту схему, которая нами разработана на протяжении более чем 10 лет. Мы не сразу к ней пришли. Кроме нас, в России никто не использует этот препарат по таким показаниям, как трансплантация органов, но собственно, никто и не оперирует детей с весом меньше 10 килограммов».
Как пишет газета «Коммерсантъ», главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье уверяет, что его ведомство тут ни при чем, это решение клиники. Хотя релизы клиники и Минздрава об увольнении Каабака идентичны. Трансплантолог также заявил, что протокол с «Алемтузумабом» не одобряет, а пересадку почек маловесным малышам проводят и в других детских центрах, в том числе в возглавляемом им Центре имени Шумакова. Вес ребенка значения не имеет.
Однако и журналистам, и родителям пациентов в этом центре подтвердили, что единственный в их практике маловесный пациент весил девять килограммов. Другие больницы и вовсе объявляют порог в 10−12 килограммов. Проблема, однако, в том, что дети, нуждающиеся в пересадке, не могут набрать вес в принципе.
Родители детей, которые не успели сделать операцию у Каабака, и те, кто наблюдались у врача в посттрансплантационный период, выложили на Сhange.org петицию с требованием вернуть им врача. Ее сейчас подписали около 190 тысяч человек. Вот что говорит автор петиции Марина Десятская:
Наверное, в наших детях не заинтересованы, чтобы они выжили. У нас лежит мальчик Рома Кузнецов, вот, несмотря на официальный вызов от института Шумакова, неофициально ребенку отказано в переводе в эту больницу. Вот есть ребенок, он весит 5800 граммов, если так все хотят ему помочь и все это умеют делать, почему ребенок до сих пор лежит в реанимации и умирает, в то время как он мог уже прооперироваться у нашего врача? Вот эта фраза про 10 килограммов, ее знает каждый нефролог во всей России. Просто сейчас, конечно, никто не пойдет в открытую против главного трансплантолога страны и сотрудника Минздрава
при этом.
За те полгода, которые Каабак и Бабенко проработали в НЦЗД, они провели десятки трансплантаций почек. Большинство — маловесным детям.
Цифра впечатляет, говорит хирург-трансплантолог Константин Губарев. Он подтвердил, что Каабак — единственный доктор, кто делал такие пересадки. «Алемтузумаб» широко применяется трансплантологами и за рубежом. И вообще в трансплантологии немало лекарств, которые применяются офф-лейбл, в том числе в России, отмечает Губарев.
Константин Губарев хирург-трансплантолог: «Этот препарат применяется в Европе, Канаде и находится в перечне тех препаратов, которые могут применяться для иммуносупрессии при трансплантации органов. Даже несмотря на то, что в аннотации этого препарата не написано показание к трансплантации. Но есть другие препараты, в которых в аннотации не написано, что он показан при трансплантации органов, но он применяется. Никто про это не говорит. И применяется в десятках центров трансплантации».
Business FM направила официальный запрос в Минздрав.