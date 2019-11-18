В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»

Под преследованием депутаты предлагают понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». Это может выражаться в поиске человека, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с ним в контакт через третьих лиц, либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания.
Под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать страх за безопасность.
По словам госпожи Пушкиной, работа над документом теперь связана с делом историка, бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей сожительницы, бывшей выпускницы вуза. СПбГУ участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы.
«По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ», — сказала госпожа Пушкина РБК.
Законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Его могут выдавать на 30 дней или на год. В случае первого нарушения будет предусмотрена административная ответственность, а при повторном нарушении — уголовная.