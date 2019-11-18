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05:25 (мск), источник: Коммерсантъ

В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы предложили поправки в законопроект о домашнем насилии. В нем может появиться понятие «преследование» и ответственность за него, сообщает РБК. Соавтор законопроекта Оксана Пушкина сказала изданию, что эта инициатива будет учтена при подготовке финальной версии документа.

Источник: РИА "Новости"

Под преследованием депутаты предлагают понимать «неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле». Это может выражаться в поиске человека, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с ним в контакт через третьих лиц, либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего, а также места его проживания.

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Под этот термин может попасть любое действие, из-за которого жертва будет испытывать страх за безопасность.

По словам госпожи Пушкиной, работа над документом теперь связана с делом историка, бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей сожительницы, бывшей выпускницы вуза. СПбГУ участвовал в подготовке исследования по заказу Госдумы.

«По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ», — сказала госпожа Пушкина РБК.

Законопроектом предлагают ввести защитные предписания, которые запрещают преследователю приближаться к жертве. Его могут выдавать на 30 дней или на год. В случае первого нарушения будет предусмотрена административная ответственность, а при повторном нарушении — уголовная.

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