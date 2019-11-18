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12:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Полицейский начальник из Чечни рассказал о плюсах запугивания пистолетом

Начальник отдела МВД России по городу Аргун (Чеченская Республика) Алихан Цакаев опубликовал в сети картинку про методы запугивания пистолетом. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает издание Znak.

На опубликованной картинке размещен текст следующего содержания: «учеными доказано, что щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со 100% гарантией меняет взгляды человека на жизнь».

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Под надписью находится фотография автоматического пистолета Стечкина (АПС) с магазином.

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Это изображение в Instagram 15 ноября опубликовал пользователь grom095, снабдив смеющимися эмодзи. По данным Znak, аккаунт принадлежит Алихану Цакаеву. Эту информацию в своем Telegram-канале также подтвердил блогер Тумсо Абдурахманов.

25 октября в СМИ появилось видео, на котором бывший мэр Грозного — Ислам Кадыров, троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, — бьет женщину электрошокером. Видеозапись была предоставлена пресс-службой бывшего чиновника. В то же время появилась информация, что в отношении Кадырова начата полицейская проверка. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов заявил, что глава Чечни отстранил троюродного племянника от должности, узнав о произошедшем.

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