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13:39 (мск), источник: ТАСС

«Одноклассники» запустили голосование за лучший фильм, сериал и блог

Голосование за номинантов премии «Самый ОК!» продлится до 9 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В социальной сети «Одноклассники» началось голосование за номинантов премии «Самый ОК!». Пользователи в специальном приложении выберут лучшее шоу, сериал, фильм, хит, спортивную трансляцию и блогера 2019 года.

На премию «Самый ОК!» номинировали проекты, созданные российскими производителями контента: студиями, телеканалами, агентствами, СМИ и блогерами. Главное условие — контент должен быть представлен в «Одноклассниках».

На звание лучшего фильма года претендуют «Т-34», «Тобол», «Балканский рубеж», «Громкая связь» и «Семь ужинов». Лучший сериал пользователям предстоит выбрать из пяти: «Слепая», «Реальные пацаны», «СеняФедя», «Другие», «Содержанки».

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В категории «Шоу года» представлены «Голос. Дети», «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», «Форт Боярд», «Решала», «Ты супер!», в номинации «Хит года» — «Грустный Дэнс» (Artik & Asti feat. Артем Качер), «Life» (Zivert), «Зацепила» (Артур Пирожков), «Аллея» (JONY), «Витаминка» (Тима Белорусских). Среди спортивных трансляций — II Европейские игры 2019, UFC 242: Хабиб — Порье, The International 2019, Ла Лига и Серия А, «Зенит» -«Локомотив».

На звание лучшего блогера года претендуют Двое и алоэ, Юлия Фомина, Вокруг Светы, Ольга Дори, Crazy Russian и Неугомонные.

Голосование продлится до 9 декабря. Принять участие в нем можно на любой платформе: в десктопной и мобильной версии ОК, в приложениях соцсети для iOS и Android.

Группы победителей получат специальную отметку, которая выделит их в соцсети среди других сообществ.

В 2018 году премия «Самый ОК!» прошла в первый раз. В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей соцсети.

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