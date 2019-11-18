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14:37 (мск), источник: Интерфакс

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Роскомнадзор приостановил на 120 дней аккредитацию трех экспертов межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации», которые в октябре изучили творчество рэпера Егора Крида (Булаткина) и решили, что оно губительно для национального самосознания.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об экспертах Шабалиной, Симоновой и Волковой. Действие их аккредитации приостановлено, поскольку их экспертиза творчества Крида «не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции». Через 120 дней Роскомнадзор может окончательно лишить их аккредитации.

Приказ о ее приостановке глава Роскомнадзора Александр Жаров подписал 18 ноября.

Экспертиза песен Крида была опубликована на сайте Роскомнадзора. После того, как на нее обратили внимание СМИ и пользователи соцсетей, 25 октября ее убрали из открытого доступа. В отчете отмечалось, что все авторы исследования были аккредитованы Роскомнадзором и их стаж экспертной деятельности превышал год.

В документе, в частности, говорилось, что Крид является «ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи».
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По мнению автора документа, творчество музыканта направлено на отрицание семейных ценностей, а это «равносильно убийству русского самосознания, а значит, всего народа. Медиасреда его выступлений вводит слушателей в стресс, блокирует развитие интеллекта и способность мыслить логически, «что способствует разрушению традиционных ценностей, преемственности поколений и разрушению государственных устоев».

Поскольку художественной ценности песни Крида не представляют, эксперты предложили запретить их распространение среди несовершеннолетних.

В Роскомнадзоре в октябре заявили, что аккредитованные эксперты работают по заказу сторонних организаций, их работу ведомство не контролирует, но обязано публиковать их выводы.

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