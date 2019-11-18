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15:02 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Горелкин отзывает проект о значимых интернет-ресурсах для доработки

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутат от «Единой России» Антон Горелкин заявил, что отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах для его доработки.

Источник: РИА Новости

«Я решил воспользоваться механизмом отзыва проекта на доработку с учетом того, что он будет очень серьезно переработан. В комитет (ГД по информполитике) поступило много отзывов, с которыми я ознакомился, — от экспертов, бизнеса, и там появились очень интересные проработанные идеи, которые я постараюсь включить в законопроект. Я планирую дорабатывать проект с учетом положительного отзыва правительства», — сказал Горелкин РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что после доработки проект будет перевнесен в Госдуму и принят.

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Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым информационным ресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая «Яндекс» или Mail.ru Group.

Законопроект ранее подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. Вместе с тем, согласно отзыву правительства, оно готово поддержать проект закона при ряде доработок. Помимо ограничения иностранного владения не 20%, а 50% минус одной акцией, кабмин предлагает сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к «значимым» для исключения любого оценочного влияния и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием таких информационных ресурсов.

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