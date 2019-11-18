16:00 (мск), источник: РИА Новости
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, почему с возрастом начинает расти живот. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
По мере старения способность организма сжигать жир уменьшается и он начинает откладываться под кожей, в мышцах, вокруг внутренних органов. Особенно заметно накопление внутреннего жира в брюшной полости. Это так называемый брюшной, или висцеральный жир. Его избыток приводит к ожирению, диабету второго типа, воспалительным заболеваниям.
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