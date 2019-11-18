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18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Неожиданные находки на пляжах: в соцсетях запустили новый флешмоб

Раритетные зубные щетки и миллионы детских игрушек.

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Экодвижение The Beach Clean Network запустило в соцсетях новый флешмоб. Под хэштегом #2minutebeachclean («Двухминутная уборка пляжа») люди со всего мира публикуют неожиданные вещи, которые они нашли в песке или в воде на самых разных пляжах.

Морские волны вымывают на берег не только пластик и рыбацкие сети.

Например, самые популярные находки на пляжах — это детские игрушки, обертки от еды, а также предметы личной гигиены (иногда очень раритетные).

Флешмоб оказался очень популярным — благодаря ему многие присоединились к уборке природных зон.

Екатерина Гура

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