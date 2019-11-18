18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Неожиданные находки на пляжах: в соцсетях запустили новый флешмоб
Раритетные зубные щетки и миллионы детских игрушек.
Экодвижение The Beach Clean Network запустило в соцсетях новый флешмоб. Под хэштегом #2minutebeachclean («Двухминутная уборка пляжа») люди со всего мира публикуют неожиданные вещи, которые они нашли в песке или в воде на самых разных пляжах.
Морские волны вымывают на берег не только пластик и рыбацкие сети.
Флешмоб оказался очень популярным — благодаря ему многие присоединились к уборке природных зон.
Екатерина Гура