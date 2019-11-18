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18:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: редкий голубой алмаз продали почти за $15 млн

Он был добыт в ЮАР.

Источник: Petra Diamonds

ПРЕТОРИЯ, 18 ноября. /ТАСС/. Редкий голубой необработанный алмаз весом в 20,08 карата, добытый в сентябре в ЮАР, продан за $14,9 млн. Об этом сообщила в понедельник радиокомпания SABC.

Мы очень довольны той суммой, за которую ушел данный камень, так как сделка подтверждает устойчивую стоимость голубых алмазов.
Ричард Даффи
Генеральный директор шахты Petra Diamonds Cullinan, где был обнаружен алмаз

Стоимость карата этого камня достигает $741 тыс.

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Алмаз был найден в шахте Куллинан в 40 км к востоку от Претории. Именно там в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз весом в 3106 карат (621,35 грамм), известный как «Куллинан», или «Звезда Африки». Он был преподнесен правительством Колонии Трансвааль британскому монарху Эдуарду VII, который заказал у голландских ювелиров его огранку. В результате камень исключительной чистоты и бело-голубоватого цвета был разделен на девять частей. Самый большой алмаз из этой партии «Куллинан-1» весом в 530 карат вставлен в британский королевский скипетр, который хранится в лондонском Тауэре. Второй по размеру камень «Куллинан-II» весом 317 карат установлен в ободе короны Британской империи. Его также можно увидеть в Тауэре.

Шахта Petra Diamonds Cullinan известна как ведущий поставщик уникальных голубых алмазов. Они лидируют по своей цене за карат среди всех цветных алмазов. Руководство шахты считает, что она будет давать продукцию вплоть до 2030 года.

Покупателем голубого алмаза стала крупная компания, название которой не раскрывается.
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