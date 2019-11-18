Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алжир и Марокко засыпало снегом (фото)Необычно холодная погода держится больше недели
Фоторепортажи
11Выбраны лучшие фото дикой природы в Европе в 2019 году
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста отменила свадьбу из-за «некрасивого» друга жениха

Пользователи Сети за жениха только порадовались.

Источник: РИА "Новости"

В закрытой группе на Facebook появился странный пост от невесты из США. Девушка рассказала, что отменила собственную свадьбу по весомой причине, и попросила пользователей Сети поддержать ее.

Как оказалось, причиной для столь кардинального решения послужил выбор свидетеля на свадьбу. По словам невесты, она и все ее подруги обладают модельной внешностью, а вот лучший друг ее жениха значительно выбивается из этой компании. Его рост «всего» 161 сантиметр, у него кривые зубы и густая монобровь.

Девушка рассказала, что попросила жениха выбрать другого свидетеля, а этого друга «спрятать» подальше, чтобы на свадебных снимках его не было видно или можно было его потом вырезать из кадра.

Жених, конечно же, этого делать не стал и объяснил, что невысокий приятель заплатил почти 10 тысяч долларов, чтобы устроить ему грандиозный мальчишник. Тогда невеста пошла на кардинальные меры и объявила, что отменяет свадьбу. Она отметила, что «плакала несколько дней», но не готова пойти на такие жертвы, как «испорченная и нелепая» свадьба и свадебные снимки.

Пользователи соцсетей пришли в ужас от такого рассказа и порадовались за жениха, что он вовремя сумел избежать брака с такой девушкой.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Газпром» предложил Украине продлить контракт на транзит газа
Мария Захарова рассказала, в каких случаях пользуется метро
Суд разрешил пропускать работу без разрешения работодателя
Гидрометцентр предупредил об аномальном холоде в России
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Российский «самолет XXI века» резко подешевел
Росстат отметил рост промпроизводства на 2,6%
Здоровье
Малышева перечислила бессмысленные медицинские анализы Телеведущая рассказала об анализах, на которые пациентам не стоит тратить деньги.
Hi-Tech
Как изменится ваша жизнь после отказа от смартфона Хотите узнать?
Кино
Боярская и Матвеев снова поработали вместе Актеры озвучили героев VR-фильма
Авто
«Правильная» Camry, новый Hyundai и самый роскошный Mercedes Автосалон в Лос-Анджелесе является последней крупной автомобильной выставкой года. И в этом году многие компании приберегли много интересного для этого шоу
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
12-летний сын Певцова и Дроздовой сломал руку в приступе гнева Мальчик не сдержал эмоций
Леди
Алсу сделала стильное каре Певица сменила имидж для съемок нового клипа.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь