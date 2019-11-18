19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста отменила свадьбу из-за «некрасивого» друга жениха
Пользователи Сети за жениха только порадовались.
В закрытой группе на Facebook появился странный пост от невесты из США. Девушка рассказала, что отменила собственную свадьбу по весомой причине, и попросила пользователей Сети поддержать ее.
Как оказалось, причиной для столь кардинального решения послужил выбор свидетеля на свадьбу. По словам невесты, она и все ее подруги обладают модельной внешностью, а вот лучший друг ее жениха значительно выбивается из этой компании. Его рост «всего» 161 сантиметр, у него кривые зубы и густая монобровь.
Жених, конечно же, этого делать не стал и объяснил, что невысокий приятель заплатил почти 10 тысяч долларов, чтобы устроить ему грандиозный мальчишник. Тогда невеста пошла на кардинальные меры и объявила, что отменяет свадьбу. Она отметила, что «плакала несколько дней», но не готова пойти на такие жертвы, как «испорченная и нелепая» свадьба и свадебные снимки.
Пользователи соцсетей пришли в ужас от такого рассказа и порадовались за жениха, что он вовремя сумел избежать брака с такой девушкой.
Екатерина Гура