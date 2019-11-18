22:57 (мск), источник: Rambler.ru
Познеру неприятен Шейнин
Артем Шейнин неприятен Владимиру Познеру как телеведущий. Об этом Autonews заявил сам Познер.
Ранее в интервью Юрию Дудю Познер упоминал, что Шейнин работал над созданием его шоу «Познер» на Первом канале, а когда тот стал вести собственную программу на том же канале, «Время покажет», то тяжело это переживал.
В интервью Autonews журналист сообщил, что Шейнин работает над «Познером» до сих пор, а его работу над собственной передачей он переживал тяжело, потому что ему неприятны взгляды коллеги.
«Мне неприятно то, что он делает как ведущий», — заявил Познер.
Тот факт, что Шейнин продолжает работать над созданием его шоу, журналист объяснил тем, что тот делает это безупречно. Познер подчеркнул, что Шейнин никогда не пытается
Артем Шейнин — руководитель «Познера» с 2008 года. Он сотрудничает с Владимиром Познером с начала 2000-х годов — был