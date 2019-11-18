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22:57 (мск), источник: Rambler.ru

Познеру неприятен Шейнин

Артем Шейнин неприятен Владимиру Познеру как телеведущий. Об этом Autonews заявил сам Познер.

Источник: Reuters

Ранее в интервью Юрию Дудю Познер упоминал, что Шейнин работал над созданием его шоу «Познер» на Первом канале, а когда тот стал вести собственную программу на том же канале, «Время покажет», то тяжело это переживал.

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В интервью Autonews журналист сообщил, что Шейнин работает над «Познером» до сих пор, а его работу над собственной передачей он переживал тяжело, потому что ему неприятны взгляды коллеги.

«Мне неприятно то, что он делает как ведущий», — заявил Познер.

Тот факт, что Шейнин продолжает работать над созданием его шоу, журналист объяснил тем, что тот делает это безупречно. Познер подчеркнул, что Шейнин никогда не пытается каким-либо образом повлиять на его программу.

Артем Шейнин — руководитель «Познера» с 2008 года. Он сотрудничает с Владимиром Познером с начала 2000-х годов — был шеф-редактор, а затем руководителем программы «Времена». «Время покажет» Шейнин стал вести в 2016-м.

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