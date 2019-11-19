Россия пропустит конкурс «Мисс Вселенная» в США из-за проблем с визами

«В этом году дирекция конкурса “Мисс Вселенная” очень поздно сообщила даты и место проведения финала — США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться», — рассказала РИА Новости Беляк.
Она выразила надежду, что в дальнейшем организаторы этого международного конкурса будут сообщать такие важные детали заблаговременно.
«Мы понимаем, что со сменой собственности, которая произошла недавно с конкурсом “Мисс Вселенная”, всегда происходят какие-то изменения и нестыковки, надеюсь, они с ними успешно справятся», — добавила Беляк.
Она отметила, что россиянка Алина Санько примет участие в конкурсе «Мисс мира», финал которого пройдет 14 декабря.