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01:36 (мск), источник: РИА Новости

Врач-трансплантолог назвал причину увольнения из центра здоровья детей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач-трасплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, в беседе с РБК назвал причину этого инцидента.

Источник: РИА Новости

Медик заявил, что увольнение произошло 12 ноября, при этом еще с середины весны он работал на четверть ставки.

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По словам Каабака, у министерства здравоохранения были претензии к его деятельности. В частности, в ведомстве подвергали сомнению использование алемтузумаба, приводящего к ослаблению иммунитета для предотвращения отторжения пересаженного органа.

«Нам нужно разбираться с этим недоразумением», — сказал врач.

Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения в СМИ об увольнении из медицинского учреждения единственного в стране врача-трансплантолога Михаила Каабака, который за время работы в центре провел 21 операцию.

В ведомстве подчеркнули, что в учреждении продолжают работать высококвалифицированные специалисты, а все нуждающиеся в трансплантации дети получат лечение в полном объеме.

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