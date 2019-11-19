01:36 (мск), источник: РИА Новости
Врач-трансплантолог назвал причину увольнения из центра здоровья детей
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Медик заявил, что увольнение произошло 12 ноября, при этом еще с середины весны он работал на четверть ставки.
По словам Каабака, у министерства здравоохранения были претензии к его деятельности. В частности, в ведомстве подвергали сомнению использование алемтузумаба, приводящего к ослаблению иммунитета для предотвращения отторжения пересаженного органа.
«Нам нужно разбираться с этим недоразумением», — сказал врач.
Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения в СМИ об увольнении из медицинского учреждения единственного в стране
В ведомстве подчеркнули, что в учреждении продолжают работать высококвалифицированные специалисты, а все нуждающиеся в трансплантации дети получат лечение в полном объеме.