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10:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне собрали миллион евро на спасение Венеции

Ряд российских топ-менеджеров пожертвовали в общей сложности миллион евро на восстановление Венеции после ноябрьского затопления. Об этом «Российской газете» сообщили в посольстве Италии в Москве.

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По данным издания, собрать деньги помог художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев — он встретился с послом Италии в России Паскуале Терраччано на культурном форуме в Санкт-Петербурге и пообещал оказать содействие в сборе средств.

Во вторник, 19 ноября, посольство Италии планирует запустить публичный сбор денег на спасение затопленного города. Для привлечения внимания к этой инициативе в дипломатическом представительстве страны организуют концерт Мариинского театра под руководством Гергиева.

В середине ноября уровень воды в Венеции достиг рекордной за 50 лет отметки в 183 сантиметра. Было затоплено более 80 процентов города, включая исторический центр. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро оценил ущерб от наводнения в миллиард евро.

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