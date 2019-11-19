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11:09 (мск), источник: Известия

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия. Об этом он сказал в программе «Ты не поверишь!», которая вышла в эфир на телеканале НТВ 17 ноября.

Источник: РИА "Новости"

«Я достаточно старый и немощный человек. Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры и довольно удачно», — пошутил актер.

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26 декабря Боярский будет праздновать юбилей. Актер признался, что не любит дни рождения и хочет, чтобы «скорее закончилось это идиотское число», и он «спокойно мог жить». На пенсии Боярский намерен уделять больше времени внукам, на которых может «смотреть часами, особенно когда они спят».

Ранее в октябре СМИ сообщили, что у Михаила Боярского могут быть проблемы со здоровьем. Фармацевт одной из аптек Санкт-Петербурга заявила, что актер покупал у нее лекарства и выглядел очень болезненно — «не смог стоять, сидел, у него тряслись руки». Женщина предположила, что у артиста есть проблемы с сердцем, так как Боярский приобрел именно сердечные препараты и лекарства, понижающие пульс.

Михаил Боярский родился в Санкт-Петербурге в 1949 году в семье актеров Сергея Боярского и Екатерины Мелентьевой. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии его приняли в труппу Театра имени Ленсовета. С 1988 по 2007 годы являлся художественным руководителем театра «Бенефис» в Санкт-Петербурге. Широкому зрителю он известен по ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Старший сын», «Собаке на сене» и другим, а также песням «Зеленоглазое такси» и «Городские цветы».

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