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16:43 (мск), источник: Autosport.com.ru

«Игора Драйв» примет баху «Россия — Северный Лес-2020»

На территории нового гоночного комплекса под Санкт-Петербургом пройдут пролог и зрительский спецучасток, а также будут расположены штаб ралли, парк сервиса, закрытый парк и пресс-центр.

Источник: Autosport.com.ru

С 6 по 9 февраля 2020 года по дорогам Ленинградской области пройдет единственная в мире снежно-ледовая баха «Россия — Северный Лес». Как и в предыдущие годы, соревнование заявлено в статусе первого этапа Кубка мира по бахам и первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам.

Баха «Россия — Северный Лес», которая проводится с 2003 года, состоится в абсолютно новом формате. Маршрут проложен по дорогам, которые ранее не использовались в соревнованиях, а для пролога и зрительского спецучастка выбрана трасса спортивно-развлекательного комплекса мирового уровня «Игора Драйв», расположенная в 54 км от Санкт-Петербурга по Приозерскому шоссе. Штаб ралли, парк сервиса, закрытый парк и пресс-центр также будут расположены на территории «Игора Драйв».


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Новый формат бахи «Россия — Северный Лес» позволит провести соревнование в максимально комфортных условиях для участников и зрителей. Для гоночного комплекса «Игора Драйв» это соревнование станет первым международным событием в календаре 2020 года.

«Мы рады поддержать организаторов бахи “Россия — Северный Лес”, — прокомментировал Владимир Васильев, обладатель Кубка мира FIA по ралли-рейдам и совладелец автодрома “Игора Драйв”. — Для Комплекса “Игора Драйв” эта гонка станет первым международным событием в спортивном календаре 2020 года. Благодаря тому, что здесь будет расположен центр соревнований и зрительская зона, мы сможем показать всю красоту и драйв зимних автогонок гораздо большему количеству болельщиков. Приглашаем всех на зимний праздник автоспорта!».

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