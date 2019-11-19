16:43 (мск), источник: Autosport.com.ru
«Игора Драйв» примет баху «Россия — Северный Лес-2020»
На территории нового гоночного комплекса под
С 6 по 9 февраля 2020 года по дорогам Ленинградской области пройдет единственная в мире
Баха «Россия — Северный Лес», которая проводится с 2003 года, состоится в абсолютно новом формате. Маршрут проложен по дорогам, которые ранее не использовались в соревнованиях, а для пролога и зрительского спецучастка выбрана трасса
Новый формат бахи «Россия — Северный Лес» позволит провести соревнование в максимально комфортных условиях для участников и зрителей. Для гоночного комплекса «Игора Драйв» это соревнование станет первым международным событием в календаре 2020 года.
«Мы рады поддержать организаторов бахи “Россия — Северный Лес”, — прокомментировал Владимир Васильев, обладатель Кубка мира FIA по