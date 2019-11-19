16:06 (мск), источник: ТАСС
Всероссийский конкурс для педагогов «Учитель будущего» начался в Москве
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Он проходит в рамках нацпроекта «Образование».
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» открыла конкурс среди педагогов «Учитель будущего». Об этом заявил во вторник гендиректор АНО Алексей Комиссаров на церемонии старта проекта.
«Мы сегодня запускаем 22-й конкурс в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Этот проект для нас особенный — эта инициатива самих участников, которая была высказана этим летом на форуме «Территория смыслов», который прошел на базе Мастерской управления «Сенеж», — сказал Комиссаров.
В свою очередь
Голикова отметила, что такие конкурсы, как «Учитель будущего», предоставляют возможность педагогам совершенствовать свои навыки. «Умения, старания и навыки, которые вы должны продемонстрировать, безусловно, дадут вам возможность дальше работать на более продвинутой основе с нашими детьми», — подчеркнула она.
Как отметила в ходе мероприятия заммэра Москвы Анастасия Ракова, профессиональные конкурсы очень важны, так как позволяют повысить мотивацию педагогов. «Основная задача учителя — вызвать у ребенка интерес к учебе, создать у него мотивацию для повышения своих образовательных результатов. Такая же задача у нас — создать у вас [учителей] мотивацию работать, повысить престиж и интерес к вашему труду. Никто не отменяет материальных вещей, таких как достойная заработная плата, или базовых показателей, таких как хорошие условия работы, но очень важны профессиональные конкурсы и соревнования», — добавила заммэра.
Отборочный этап в форме
Участниками финала, который запланирован на апрель 2020 года, станут 100 команд учителей. Среди финалистов будут определены 30 команд победителей. В течение следующего учебного года они получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.
Кроме того, по итогам конкурса предлагается сформировать сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования, подчеркнули в
Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.
В новость были внесены изменения (12:02 мск) — добавлен комментарий заммэра Москвы Анастасии Раковой.