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16:06 (мск), источник: ТАСС

Всероссийский конкурс для педагогов «Учитель будущего» начался в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Он проходит в рамках нацпроекта «Образование».

Источник: РИА "Новости"

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» открыла конкурс среди педагогов «Учитель будущего». Об этом заявил во вторник гендиректор АНО Алексей Комиссаров на церемонии старта проекта.

«Мы сегодня запускаем 22-й конкурс в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Этот проект для нас особенный — эта инициатива самих участников, которая была высказана этим летом на форуме «Территория смыслов», который прошел на базе Мастерской управления «Сенеж», — сказал Комиссаров.

Он добавил, проект охватит всю страну. «Мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб — без ограничений по возрасту и стажу», — подчеркнул он.
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В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии запуска проекта подчеркнула, что российское образование совершенствуется и развивается. «Очень часто говорят, что что-то у нас не так в образовании. Но я хочу сказать, что все-таки это неправильное мнение. Мы очень четко движемся вперед, мы знаем, к чем мы стремимся, мы понимаем, что учителя также должны совершенствоваться», — сказала она.

Голикова отметила, что такие конкурсы, как «Учитель будущего», предоставляют возможность педагогам совершенствовать свои навыки. «Умения, старания и навыки, которые вы должны продемонстрировать, безусловно, дадут вам возможность дальше работать на более продвинутой основе с нашими детьми», — подчеркнула она.


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Как отметила в ходе мероприятия заммэра Москвы Анастасия Ракова, профессиональные конкурсы очень важны, так как позволяют повысить мотивацию педагогов. «Основная задача учителя — вызвать у ребенка интерес к учебе, создать у него мотивацию для повышения своих образовательных результатов. Такая же задача у нас — создать у вас [учителей] мотивацию работать, повысить престиж и интерес к вашему труду. Никто не отменяет материальных вещей, таких как достойная заработная плата, или базовых показателей, таких как хорошие условия работы, но очень важны профессиональные конкурсы и соревнования», — добавила заммэра.

Этапы конкурса

Конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Заявочная кампания конкурса началась 19 ноября и продлится до 31 декабря. В состязании участвуют команды учителей по три человека.
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Отборочный этап в форме онлайн-тестирования, пройдет в январе 2020 года и будет состоять из трех блоков: вопросы по учебным дисциплинам и методикам преподавания, вопросы по психологии и педагогике, а также тест по русскому языку. Баллы, полученные каждым участником, будут суммироваться с баллами других членов команды, на основании этого будут определены команды, прошедшие в окружные полуфиналы, уточнили организаторы.

Участниками финала, который запланирован на апрель 2020 года, станут 100 команд учителей. Среди финалистов будут определены 30 команд победителей. В течение следующего учебного года они получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.

Кроме того, по итогам конкурса предлагается сформировать сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования, подчеркнули в пресс-службе АНО.

О платформе

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

В новость были внесены изменения (12:02 мск) — добавлен комментарий заммэра Москвы Анастасии Раковой.

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