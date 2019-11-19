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18:48 (мск), источник: RTVi

В Южной Дакоте запустили кампанию по борьбе с метамфетаминовой зависимостью. Но из-за слогана все решили, что власти эту зависимость одобряют

Власти американского штата Южная Дакота запустили кампанию, цель которой — повысить осведомленность населения о проблемах с метамфетаминовой зависимостью в штате. Но из-за слогана эффект от социальной рекламы получился совсем другой. На кампанию обратил внимание BuzzFeed.

Источник: South Dakota department of social services

Слоган кампании — Meth. We’re On It. Перевести это можно так, как задумывали чиновники: «Метамфетамины. Мы разберемся с ними». Но есть и второй вариант: «Метамфетамины. Мы принимаем их».

У кампании есть официальный сайт onmeth.com, название которого тоже можно истолковать двояко: это и «разберемся с метамфетаминами», и «принимаем метамфетамины».

Комичности добавляет тот факт, что для оформления авторы выбрали фотографии здоровых жителей Южной Дакоты, рядом с которыми красуется слоган кампании.

Кроме того, у Meth. We’re On It есть короткое видео, в котором герои сообщают, что они «разберутся с метамфетаминами» (ну, или принимают их).

Во время загрузки произошла ошибка.

В твиттере многих возмутил тот факт, что на кампанию с таким слоганом из бюджета потратили почти полмиллиона долларов.

«Власти Южной Дакоты потратили $500 тысяч на рекламную кампанию, чтобы все узнали, что мы принимаем метамфетамины».
«Я знаю, что это не смешно, но я не могу перестать смеяться. / Нет, все-таки это смешно. / Редакторы, нанимайте этих чуваков».

Кто-то вспомнил, что в 2015 году у штата тоже была кампания с довольно неоднозначным слоганом: «Зачем умирать на Марсе? Живите в Южной Дакоте». А за год до этого власти штата развесили по городу плакаты, которые предупреждали водителей, что не надо слишком резко крутить руль автомобиля на скользкой дороге. Слоган кампании тогда был Don’t Jerk And Drive (Что-то типа: «Не лихачь за рулем»). На сленге jerk это еще и «мастурбировать». Через несколько дней чиновники сняли все плакаты.

Губернатор штата Кристи Ноэм, очевидно, узнала, что кампания властей стала популярной в соцсетях, но не совсем по тем причинам, на которые рассчитывали чиновники.

Тем не менее Ноэм подумала, что главное — о проблеме заговорили.

«Эй, твиттер. Вся суть этой кампании в том, чтобы повысить осведомленность. И, кажется, нам это удалось», — написала глава штата у себя в твиттере.

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