14:38 (мск), источник: РИА Новости
Ученые оценили, как доход жены влияет на психическое здоровье мужа
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, как разница доходов в семье влияет на уровень стресса у мужчин.
Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.
Исследование построено на анализе данных Панельного изучения динамики доходов, проводившегося в США в 2001—2015 годах, когда в течение 15 лет собирались данные об экономических, социальных и медицинских факторах жизни семей и каждого ее члена в отдельности. Для анализа были отобраны 6035 домохозяйств.
Выяснилось, что наибольшее беспокойство мужчины испытывают, когда остаются единственными кормильцами в семье или когда, наоборот, полностью финансово зависят от жен. Уровень стресса снижается по мере приближения доходов жен к 40 процентам семейного бюджета. Если женщина зарабатывает больше, мужчины снова начинают испытывать беспокойство.
«Эти данные говорят о том, что принятые в обществе социальные нормы опасны для здоровья мужчин, — приводятся в
При этом отмечается, что если женщина зарабатывала больше мужчины еще до вступления в брак, то есть существующий и потенциальный разрыв в доходах для мужчины был очевиден, проблем со стрессом не возникает.
«Последствия изменения традиционной роли мужчин и женщин в браке, связанные с более высокими заработками жен, охватывают множество аспектов, включая физическое и психическое здоровье, удовлетворенность жизнью, верность в браке, развод и власть в семье», — говорит Сирда.
Автор исследования считает, что новые реалии неизбежно повлияют на социальные нормы, понимание мужественности и женственности, что скажется на так называемом раскладе переговорных сил в семье.
Исследование показало, что мужчины и женщины
Автор считает, что это тоже связано с гендерными нормами: «Если социальная роль мужчины исключает возможность признания уязвимости, а мужчины склонны скрывать симптомы стресса и депрессии, жены не замечают повышенный психологический стресс своего мужа, когда он финансово зависит от нее».
Интересно, что женщины считают, что мужья зарабатывают недостаточно, если зарплата мужа составляет менее 50 процентов от общего дохода семьи, а мужчины для себя минимальную планку определяют на уровне 60 процентов.