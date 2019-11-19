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14:38 (мск), источник: РИА Новости

Ученые оценили, как доход жены влияет на психическое здоровье мужа

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, как разница доходов в семье влияет на уровень стресса у мужчин.

Источник: JESHOOTS-com/СС0

Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Исследование построено на анализе данных Панельного изучения динамики доходов, проводившегося в США в 2001—2015 годах, когда в течение 15 лет собирались данные об экономических, социальных и медицинских факторах жизни семей и каждого ее члена в отдельности. Для анализа были отобраны 6035 домохозяйств.

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Выяснилось, что наибольшее беспокойство мужчины испытывают, когда остаются единственными кормильцами в семье или когда, наоборот, полностью финансово зависят от жен. Уровень стресса снижается по мере приближения доходов жен к 40 процентам семейного бюджета. Если женщина зарабатывает больше, мужчины снова начинают испытывать беспокойство.

«Эти данные говорят о том, что принятые в обществе социальные нормы опасны для здоровья мужчин, — приводятся в пресс-релизе Университета Бата слова автора исследования экономиста Джоанны Сирда (Joanna Syrda). — Постоянный стресс может привести к эмоциональным, физическим и социальным проблемам».


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При этом отмечается, что если женщина зарабатывала больше мужчины еще до вступления в брак, то есть существующий и потенциальный разрыв в доходах для мужчины был очевиден, проблем со стрессом не возникает.

Данные исследовательского центра Пью в Вашингтоне показывают, что в 1980 году только 13 процентов замужних женщин в США зарабатывали больше мужчин. К 2017 году эта цифра достигла 30 процентов, и тенденция, видимо, сохранится.

«Последствия изменения традиционной роли мужчин и женщин в браке, связанные с более высокими заработками жен, охватывают множество аспектов, включая физическое и психическое здоровье, удовлетворенность жизнью, верность в браке, развод и власть в семье», — говорит Сирда.

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Автор исследования считает, что новые реалии неизбежно повлияют на социальные нормы, понимание мужественности и женственности, что скажется на так называемом раскладе переговорных сил в семье.

Исследование показало, что мужчины и женщины по-разному оценивают психологический дискомфорт своего партнера. Участников опроса попросили оценить стресс своего партнера в терминах: грусть, нервозность, беспокойство, безнадежность, бесполезность усилий. Выяснилось, что мужчины замечают малейшее беспокойство жен, а женщины недооценивают уровень стресса мужей.

Автор считает, что это тоже связано с гендерными нормами: «Если социальная роль мужчины исключает возможность признания уязвимости, а мужчины склонны скрывать симптомы стресса и депрессии, жены не замечают повышенный психологический стресс своего мужа, когда он финансово зависит от нее».

У мужчин стресс усиливается в периоды развода или раздела имущества из-за страха ухудшения своего экономического положения. Поэтому уровень беспокойства мужчин, проживающих в гражданском браке с женщиной, зарабатывающей больше него, всегда выше, чем у законного супруга.

Интересно, что женщины считают, что мужья зарабатывают недостаточно, если зарплата мужа составляет менее 50 процентов от общего дохода семьи, а мужчины для себя минимальную планку определяют на уровне 60 процентов.

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