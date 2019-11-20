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12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

15 вещей, которые точно пригодятся вам на кухне

С этими приборами ваша хозяйственная жизнь станет в разы проще. Кстати, сейчас многие из этих товаров можно приобрести со скидкой до 50 процентов!

Губка-ластик

Губка-ластик

Эта наногубка очистит ваши кастрюли и сковородки от ржавчины и накипи.

Что пишут в отзывах: По сути мягкая наждачка, налепленная на поролон. Но сделана она очень качественно. Плюс гибкая. Неделя постоянного использования — пока ничего не отклеилось, не отвалилось. Жена в восторге, как отмывает сильно прилипшую грязь, собралась заказывать подружкам в подарок. Однозначно must have для кухни.

Овощерезка

Овощерезка

Этот кухонный комбайн нарежет кружочками огурцы или картофель и натрет капусту или морковь.

Что пишут в отзывах: Качество отличное, 3 насадки, пластик хороший, присоска к столу мертвая — не оторвать, доставка быстрая — 2 дня. Все целое, рекомендую к покупке.

Чеснокодавилка

Чеснокодавилка

Удобный ручной инструмент для измельчения чеснока из нержавеющей стали.

Что пишут в отзывах: Пользуюсь уже два месяца. Очень довольна! Чеснок продавливается полностью, без отходов. Остатки верхнего слоя зубка есть, только если чеснок вялый. Но все моется легко!

Держатель для крышки

Держатель для крышки

Еще один полезный кухонный гаджет: маленькие человечки придержат крышку кастрюли во время готовки.

Что пишут в отзывах: Замечательная штуковина! Силикон пищевой, не пахнет ничем. Используется для кастрюль, чтобы оставлять щелку. Но я в данный момент использую не по назначению — человечек придерживает лист со схемой для вышивания.

Шумовка

Шумовка

Глубокая ложка-дуршлаг, к которой не прилипает пища.

Что пишут в отзывах: Хороший черпак! Пластик прочный, для вылавливания продуктов из кипящей воды — то, что надо! Достаточно большой ковш. Доставка около месяца, соответствует описанию на сайте, рекомендую.


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Супервпитывающие полотенца

Супервпитывающие полотенца

Полотенца для уборки из микрофибры насухо вытрут стол или посуду.

Что пишут в отзывах: Тряпочки пушистые, обработаны ровно, цвета приятные. Все, как в описании, с пылью справляются, впитывают нормально. Комплектом брать значительно дешевле, чем по одной. Спасибо продавцу.

Флакон-кисть для масла

Флакон-кисть для масла

С этой кухонной принадлежностью смазать маслом поверхность сковороды или готового блюда будет намного удобней!

Что пишут в отзывах: Очень мягкий материал, есть одно маленькое отверстие в середине зеленой части. Жидкость течет, только когда вы сжимаете бутылку. Хороший продукт.

Набор для приготовления блюд

Набор для приготовления блюд

Силиконовые кухонные лопатки, ложки, ковши и кисточки.

Что пишут в отзывах: Ручка деревянная, гладкая, приятно держать в руке. Силиконовая часть прочная, хорошо прикреплена к деревянной ручке. Края зубчиков мягкие, благодаря этому легче перемешивать продукты и выкладывать на тарелку все до капельки. Товаром довольна, магазин рекомендую.

Сцеживатель воды

Сцеживатель для воды

Благодаря этому кухонному помощнику в форме листа можно легко слить воду с приготовленных макарон или риса.

Что пишут в отзывах: Посылка пришла хорошо упакованная и без повреждений. Проверил на кастрюли — все подошло на отлично. Будем теперь все через нее отцеживать. Продавцу респект за быстрое отправление.

Овощечистка и резак

Овощечистка и резак

2 в 1: прибор из нержавеющий стали сможет как очистить морковь и картофель, так и нарезать их соломкой.

Что пишут в отзывах: Нож очень понравился, острый, широкий. За такую цену — вообще подарок судьбы. Удобно чистить овощи, особенно крупные, как тыква, кабачок. Посудомоечную машину выдержал.

Подставка для кухонных приборов

Подставка для кухонных приборов

Силиконовая подставка поможет не испачкать стол грязными ложками и лопатками во время готовки.

Что пишут в отзывах: Заказ получила достаточно быстро, даже не ожидала, подставки из хорошего силикона и стойкие. Получила два одинаковых цвета, но в целом довольна.

Вешалка для полотенец

Вешалка для полотенец

С этим аксессуаром ваши кухонные полотенца всегда будут на своем месте.

Что пишут в отзывах: Выглядит так же, как на картинке. Доставка прошла очень быстро. Спасибо продавцу.

Мягкая разделочная доска

Мягкая разделочная доска

Такая доска не займет много места — ее можно хранить свернутой.

Что пишут в отзывах: Доска приходит сложенная пополам, но через неделю под грузом распрямляется. Заказала самый большой размер и довольна. Спасибо, это именно то, что я хотела!

Аэратор для крана

Аэратор для крана

Подвижная насадка для крана, которая регулируется на 360 градусов и помогает экономить расход воды.

Что пишут в отзывах: Насадка на кран просто супер, качество материала очень хорошее. Есть три режима, распыляет воду шикарно. Я установил эту насадку на кран в кухне, теперь посуду мыть — одно удовольствие. Установка очень простая, за минуту все делается. Насадка полностью соответствует описанию, ничего не течет, вращается свободно, и за счет распыления экономится расход воды.

Прибор для очистки цитрусовых

Прибор для очистки цитрусовых

Этот микроприбор с легкостью счистит кожуру с апельсинов или грейпфрутов.

Что пишут в отзывах: Пластмасса крепкая, режет хорошо. Если шкурка тонкая, то прорезает вместе с фруктом. Удобная вещь, рекомендую. Особенно приятна цена.

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