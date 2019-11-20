12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
15 вещей, которые точно пригодятся вам на кухне
С этими приборами ваша хозяйственная жизнь станет в разы проще. Кстати, сейчас многие из этих товаров можно приобрести со скидкой до 50 процентов!
Эта наногубка очистит ваши кастрюли и сковородки от ржавчины и накипи.
Что пишут в отзывах: По сути мягкая наждачка, налепленная на поролон. Но сделана она очень качественно. Плюс гибкая. Неделя постоянного использования — пока ничего не отклеилось, не отвалилось. Жена в восторге, как отмывает сильно прилипшую грязь, собралась заказывать подружкам в подарок. Однозначно must have для кухни.
Этот кухонный комбайн нарежет кружочками огурцы или картофель и натрет капусту или морковь.
Что пишут в отзывах: Качество отличное, 3 насадки, пластик хороший, присоска к столу мертвая — не оторвать, доставка быстрая — 2 дня. Все целое, рекомендую к покупке.
Удобный ручной инструмент для измельчения чеснока из нержавеющей стали.
Что пишут в отзывах: Пользуюсь уже два месяца. Очень довольна! Чеснок продавливается полностью, без отходов. Остатки верхнего слоя зубка есть, только если чеснок вялый. Но все моется легко!
Еще один полезный кухонный гаджет: маленькие человечки придержат крышку кастрюли во время готовки.
Что пишут в отзывах: Замечательная штуковина! Силикон пищевой, не пахнет ничем. Используется для кастрюль, чтобы оставлять щелку. Но я в данный момент использую не по назначению — человечек придерживает лист со схемой для вышивания.
Глубокая
Что пишут в отзывах: Хороший черпак! Пластик прочный, для вылавливания продуктов из кипящей воды — то, что надо! Достаточно большой ковш. Доставка около месяца, соответствует описанию на сайте, рекомендую.
Полотенца для уборки из микрофибры насухо вытрут стол или посуду.
Что пишут в отзывах: Тряпочки пушистые, обработаны ровно, цвета приятные. Все, как в описании, с пылью справляются, впитывают нормально. Комплектом брать значительно дешевле, чем по одной. Спасибо продавцу.
С этой кухонной принадлежностью смазать маслом поверхность сковороды или готового блюда будет намного удобней!
Что пишут в отзывах: Очень мягкий материал, есть одно маленькое отверстие в середине зеленой части. Жидкость течет, только когда вы сжимаете бутылку. Хороший продукт.
Силиконовые кухонные лопатки, ложки, ковши и кисточки.
Что пишут в отзывах: Ручка деревянная, гладкая, приятно держать в руке. Силиконовая часть прочная, хорошо прикреплена к деревянной ручке. Края зубчиков мягкие, благодаря этому легче перемешивать продукты и выкладывать на тарелку все до капельки. Товаром довольна, магазин рекомендую.
Благодаря этому кухонному помощнику в форме листа можно легко слить воду с приготовленных макарон или риса.
Что пишут в отзывах: Посылка пришла хорошо упакованная и без повреждений. Проверил на кастрюли — все подошло на отлично. Будем теперь все через нее отцеживать. Продавцу респект за быстрое отправление.
2 в 1: прибор из нержавеющий стали сможет как очистить морковь и картофель, так и нарезать их соломкой.
Что пишут в отзывах: Нож очень понравился, острый, широкий. За такую цену — вообще подарок судьбы. Удобно чистить овощи, особенно крупные, как тыква, кабачок. Посудомоечную машину выдержал.
Силиконовая подставка поможет не испачкать стол грязными ложками и лопатками во время готовки.
Что пишут в отзывах: Заказ получила достаточно быстро, даже не ожидала, подставки из хорошего силикона и стойкие. Получила два одинаковых цвета, но в целом довольна.
С этим аксессуаром ваши кухонные полотенца всегда будут на своем месте.
Что пишут в отзывах: Выглядит так же, как на картинке. Доставка прошла очень быстро. Спасибо продавцу.
Такая доска не займет много места — ее можно хранить свернутой.
Что пишут в отзывах: Доска приходит сложенная пополам, но через неделю под грузом распрямляется. Заказала самый большой размер и довольна. Спасибо, это именно то, что я хотела!
Подвижная насадка для крана, которая регулируется на 360 градусов и помогает экономить расход воды.
Что пишут в отзывах: Насадка на кран просто супер, качество материала очень хорошее. Есть три режима, распыляет воду шикарно. Я установил эту насадку на кран в кухне, теперь посуду мыть — одно удовольствие. Установка очень простая, за минуту все делается. Насадка полностью соответствует описанию, ничего не течет, вращается свободно, и за счет распыления экономится расход воды.
Этот микроприбор с легкостью счистит кожуру с апельсинов или грейпфрутов.
Что пишут в отзывах: Пластмасса крепкая, режет хорошо. Если шкурка тонкая, то прорезает вместе с фруктом. Удобная вещь, рекомендую. Особенно приятна цена.