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16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял морские гонки дельфинов и горбатого кита (видео)

Даже опытные моряки видят такое не часто.

Капитан туристического судна и видеооператор Доминик Бьяджини с помощью дрона снял удивительные кадры недалеко от побережья Сан-Диего в Калифорнии.

На видео попала стая дельфинов, которая плавала рядом с гигантским горбатым китом.

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В ролике видно, как дельфины радуются такой компании: они перепрыгивают через кита и пытаются его обогнать.

По словам Бьяджини, ему удалось снять очень редкие кадры: обычно дельфины и горбатые киты редко пересекаются в этих водах, так как предпочитают плавать подальше от берега.

Екатерина Гура

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