16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон снял морские гонки дельфинов и горбатого кита (видео)
Даже опытные моряки видят такое не часто.
Капитан туристического судна и видеооператор Доминик Бьяджини с помощью дрона снял удивительные кадры недалеко от побережья
На видео попала стая дельфинов, которая плавала рядом с гигантским горбатым китом.
По словам Бьяджини, ему удалось снять очень редкие кадры: обычно дельфины и горбатые киты редко пересекаются в этих водах, так как предпочитают плавать подальше от берега.
Екатерина Гура