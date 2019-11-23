Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые создали крошечных роботов-кубиков Роботизированные блоки могут перемещаться, прикрепляться друг к другу, образуя заранее определенные структуры
Фоторепортажи
12Россия передала Украине задержанные корабли
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
16:16 (мск), источник: Российская газета

Как досрочно выйти на пенсию после потери работы

Если предприятие обанкротилось, ликвидировалось, провело массовые сокращения и человек никак не может найти новую работу, а до пенсии ему осталось всего ничего, можно обратиться за назначением досрочной пенсии.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили «РГ — Неделя» в Пенсионном фонде России, такая пенсия назначается не ранее, чем за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. На 1 июля 2019 года таких досрочных пенсионеров в России было только 23,5 тысячи человек.

Только если все предложенные центром занятости вакансии вам действительно не подходят, можно рассчитывать на досрочную пенсию.

В общем-то немного в масштабах страны. Видимо, потому, что нельзя просто прийти в отделение Пенсионного фонда и попросить присвоить статус пенсионера. Свое право на досрочную пенсию нужно еще доказать.

В минтруде «Российской газете» подробно разъяснили порядок назначения досрочной пенсии.

Прежде всего нужно иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, если же человек трудился на особо опасном, вредном, тяжелом производстве, то он должен выработать необходимый для определенного вида работ стаж.
Читайте также
Пять главных мифов об облигациях

Решение о выдаче безработному предложения о досрочном назначении пенсии принимается по представлению работника центра занятости. То есть сразу же после увольнения или сокращения нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

Но и на бирже труда есть свои нюансы, о которых нужно помнить. Безработный не должен отказываться от поиска работы, придется рассматривать предложенные варианты, встречаться с потенциальными работодателями, проявлять заинтересованность в работе у них, а если по каким-то причинам вакансия уходит другому, желательно попросить у работодателя пояснения, почему он отказал в приеме на работу. По крайней мере, от двух вариантов, которые предлагает служба занятости, точно нельзя отказываться. Ни в коем случае нельзя отказываться и от обучения по направлению органов службы занятости.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Решение о невозможности трудоустройства принимается на основании анализа состояния рынка тр­уда, потребности раб­отодателей в рабочей силе, результатов поиска работы, результатов собеседований с работодателями, отсутствия отказов гражданина от подходящей работы и нарушений им без уважительных причин условий и сроков перерегистрации в качестве безработного. В случае принятия решения о невозможности трудоустройства гражданину выдается предложение о досрочном выходе на пенсию. Если гражданин выразил согласие с этим предложением, он представляет его в территориальное отделение Пенсионного фонда России по месту жительства, которое затем информирует Центр занятости населения о назначении гражданину пенсии», — пояснили в мин­труде.

Официально. Цена вопроса

В своем бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Гол Дзюбы помог "Зениту" обыграть "Рубин"
Названы причины коммунальных аварий в регионах на этой неделе
Чемпион ОИ посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру
Медведев призвал снять с компенсационных выплат уплату НДФЛ
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Фотограф показал странные совпадения на улицах
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 193
Заклинил циркуляционный насос в отоплении((( 176
Покупка машины 130
Что такое гарантированный пенсионный план? 93
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Свекровь отдала детские вещи 432
Унесенная злым ветром 338
Хорошие мальчики тоже плачут или мой пасынок 235
Сколько вы зарабатываете в месяц? 220
Леди
В моду вошло окрашивание волос из 90-х Современные звезды и блогеры повторяют окрашивание в стиле рыжей бестии из Spice Girls – Джерри Холлиуэлл.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь